Neoenergia Pernambuco lança edital para destinar R$ 30 milhões a projetos de eficiência energética no Estado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Iniciativa incentiva condomínios, indústrias, comércio e setor público a investir em modernização elétrica e energia sustentável

Clique aqui e escute a matéria

A Neoenergia Pernambuco vai oferecer uma nova oportunidade para quem busca reduzir o consumo de energia e investir em sustentabilidade. A companhia lançará, na próxima quinta-feira (30), a Chamada Pública de Projetos SEE 001/2025, que vai destinar R$ 30 milhões a propostas de eficiência energética em diversos setores da economia.

A iniciativa faz parte do Programa de Eficiência Energética da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) e tem como objetivo selecionar projetos que promovam melhorias em instalações elétricas e o uso de fontes incentivadas de energia, como a solar fotovoltaica.

A proposta é estimular o consumo consciente, modernizar estruturas e incentivar o uso racional da energia em Pernambuco. Os recursos serão distribuídos em seis categorias:

Industrial - R$ 8 milhões

Comércio e Serviços - R$ 10 milhões

Poder Público - R$ 3 milhões

Serviços Públicos (apenas SAEE) - R$ 2 milhões

Residencial (condomínios) - R$ 5 milhões

Iluminação Pública - R$ 2 milhões

As inscrições estão abertas até 13 de janeiro de 2026, e as propostas devem seguir os critérios técnicos e comerciais definidos no edital, disponível no site da Neoenergia (www.neoenergia.com).

Para a superintendente de Eficiência Energética da Neoenergia, Ana Christina Mascarenhas, o programa reforça o compromisso da empresa com a transição energética e a democratização do acesso à energia limpa.

“Com a Chamada Pública, o processo de escolha dos projetos se torna mais transparente e participativo. Queremos incentivar práticas sustentáveis e o uso eficiente da energia em todos os setores da sociedade”, afirma.

Todas as informações, documentos e orientações sobre a inscrição estão reunidas no banner “Chamada Pública de Eficiência Energética”, disponível no site da companhia. As dúvidas podem ser enviadas até 29 de dezembro, também por meio do portal da chamada.

Com a seleção dos novos projetos, a Neoenergia espera estimular a cultura da sustentabilidade, modernizar as redes elétricas e reduzir o consumo de energia em condomínios, empresas e órgãos públicos, tornando Pernambuco referência em inovação e eficiência energética.

Saiba como se inscrever na newsletter JC

