Neoenergia Pernambuco lança edital para destinar R$ 30 milhões a projetos de eficiência energética no Estado
Iniciativa incentiva condomínios, indústrias, comércio e setor público a investir em modernização elétrica e energia sustentável
A Neoenergia Pernambuco vai oferecer uma nova oportunidade para quem busca reduzir o consumo de energia e investir em sustentabilidade. A companhia lançará, na próxima quinta-feira (30), a Chamada Pública de Projetos SEE 001/2025, que vai destinar R$ 30 milhões a propostas de eficiência energética em diversos setores da economia.
A iniciativa faz parte do Programa de Eficiência Energética da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) e tem como objetivo selecionar projetos que promovam melhorias em instalações elétricas e o uso de fontes incentivadas de energia, como a solar fotovoltaica.
A proposta é estimular o consumo consciente, modernizar estruturas e incentivar o uso racional da energia em Pernambuco. Os recursos serão distribuídos em seis categorias:
- Industrial - R$ 8 milhões
- Comércio e Serviços - R$ 10 milhões
- Poder Público - R$ 3 milhões
- Serviços Públicos (apenas SAEE) - R$ 2 milhões
- Residencial (condomínios) - R$ 5 milhões
- Iluminação Pública - R$ 2 milhões
As inscrições estão abertas até 13 de janeiro de 2026, e as propostas devem seguir os critérios técnicos e comerciais definidos no edital, disponível no site da Neoenergia (www.neoenergia.com).
Para a superintendente de Eficiência Energética da Neoenergia, Ana Christina Mascarenhas, o programa reforça o compromisso da empresa com a transição energética e a democratização do acesso à energia limpa.
“Com a Chamada Pública, o processo de escolha dos projetos se torna mais transparente e participativo. Queremos incentivar práticas sustentáveis e o uso eficiente da energia em todos os setores da sociedade”, afirma.
Todas as informações, documentos e orientações sobre a inscrição estão reunidas no banner “Chamada Pública de Eficiência Energética”, disponível no site da companhia. As dúvidas podem ser enviadas até 29 de dezembro, também por meio do portal da chamada.
Com a seleção dos novos projetos, a Neoenergia espera estimular a cultura da sustentabilidade, modernizar as redes elétricas e reduzir o consumo de energia em condomínios, empresas e órgãos públicos, tornando Pernambuco referência em inovação e eficiência energética.