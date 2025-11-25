fechar
Colisão entre ônibus e carreta deixa feridos e mobiliza operação de resgate na BR-232 em Bonança

Ônibus da Borborema é atingido por carreta que avançou sozinha na pista e vítimas são levadas a hospitais da região. Confira detalhes

Por TV Jornal Publicado em 25/11/2025 às 7:04 | Atualizado em 25/11/2025 às 7:10
A carreta avançou após o motorista descer do veículo para lanchar
A carreta avançou após o motorista descer do veículo para lanchar - Reprodução/TV Jornal

Colisão entre um ônibus da empresa Borborema e uma carreta desgovernada deixa ao menos vinte pessoas feridas na noite de 24 de novembro, por volta das 20h30, no distrito de Bonança, entre Moreno e Vitória de Santo Antão.

Segundo as primeiras informações, a carreta avançou após o motorista descer do veículo para lanchar, atingindo o coletivo que seguia pela BR-232.

O que aconteceu

A carreta estava estacionada no acostamento quando começou a se mover sozinha e entrou na pista. O ônibus fazia a linha Vitória e Recife via Jaboatão dos Guararapes quando foi atingido. O impacto causou múltiplos ferimentos entre os ocupantes.

Equipes do Samu de diversas cidades foram enviadas ao local, incluindo unidades de Vitória, Pombos, Glória, Escada, Jaboatão, Recife e São Lourenço da Mata.

Atendimento e socorro

As vítimas foram levadas ao Hospital João Murilo, em Vitória de Santo Antão. Uma pessoa em estado mais grave foi encaminhada diretamente para o Hospital da Restauração, no Recife.

A Polícia Rodoviária Federal enviou equipes ao local e aguarda mais detalhes sobre a dinâmica completa da colisão. 

Situação das vítimas

Em nota, o Hospital João Murilo informou que recebeu doze vítimas e todas chegaram estáveis, passando por avaliação das equipes de clínica e traumatologia.

Profissionais adicionais, como cirurgião, anestesista e intensivista, foram acionados. Até o momento, não houve necessidade de transferência.

Já o Corpo de Bombeiros conta que a corporação foi acionada por volta das 20h20 e mobilizou vinte e um militares e cinco viaturas de salvamento, combate e comando.

Os bombeiros conduziram duas vítimas para unidades de saúde, enquanto as demais foram atendidas pelo Samu e por ambulâncias de municípios vizinhos.

Investigação

A Polícia Rodoviária Federal permanece no local para orientar o tráfego e aguardar a perícia. Informações adicionais deverão ser divulgadas após a conclusão dos levantamentos. O caso segue em investigação pela Polícia Civil.

Confira vídeos do momento


