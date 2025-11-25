Obra da Compesa deixa bairros do Grande Recife sem água a partir desta quarta-feira (26)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abastecimento de água será suspenso pela Companhia em bairros de Olinda, Paulista, Abreu e Lima e Igarassu de forma gradativa; veja áreas afetadas

A Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) vai realizar serviços de manutenção programada para reparos em trecho de adutora do Sistema Botafogo na próxima quinta-feira (27).

Com a intervenção, o abastecimento de água será suspenso em bairros de Olinda, Paulista, Abreu e Lima e Igarassu, no Grande Recife, de forma gradativa: o sistema será desligado às 22h da quarta-feira (26), com previsão de conclusão até às 17h do dia seguinte.

O desligamento antecipado ocorre em razão do tempo necessário para o esvaziamento das tubulações.

Após a conclusão dos trabalhos, o sistema será religado e iniciará o processo de pressurização da rede, etapa necessária para a retomada plena do abastecimento, prevista para acontecer ao longo da sexta-feira (28).

Durante a paralisação, além do conserto da adutora, serão executados serviços de substituição de válvulas e instalação de novos componentes fundamentais para aprimorar a operação do sistema.

Áreas afetadas

Olinda: Rio Doce, Jardim Atlântico, Casa Caiada, Jatobá, Sitio Fragoso, Bairro Novo, Alto da Mina, Bultrins, Ouro Preto, Monte, Guadalupe, Bonsucesso, Alto da Sé, Carmo, Ribeira, Santa Tereza, Ilha do Maruim, V8/V9, Alto da Nação, 7º RO, Amaro Branco, Bertioga, Varadouro, Cidade Tabajara, Aguazinha, Jardim Brasil, Peixinhos, Sítio Novo, Salgadinho, Vila popular, Sapucaia, Águas Compridas, Alto da Bondade, Alto do Cajueiro, Alto Sol Nascente, Alto da Macaíba, Alto Nova Olinda, Alto da Conquista, Córrego do Aureliano, Passarinho e São Benedito.

Paulista: Jaguaribe, Vila Torres Galvão, Jardim Paulista, Mirueira, Pau Amarelo, Aurora, Alameda Paulista, Jaguarana, Maranguape II e Paulista Nobre.

Abreu e Lima: Caetés Velho, Timbó, Planalto (área Caruaru), Caetés III e Fosfato (Cleto Campelo).

Igarassu: Cruz de Rebouças (áreas 1 e 2), Triunfo, Jabacó, Agamenon Magalhães(Loteamentos Oliveiras e Recanto Agamenon), Ana Albuquerque e Igarassu (Centro e Sítio Histórico).

