Prefeitura do Recife lança sistema de monitoramento para atendimento à população em situação de rua
Profissionais terão acesso a prontuário eletrônico para registrar informações em tempo real em tablets conectados ao sistema da Saúde e da Assistência
25/11/2025
Um conjunto de iniciativas voltadas à proteção social, ao cuidado e atenção à saúde da população em situação de rua foi lançado nesta segunda-feira (24) pela Prefeitura do Recife.
As ações fazem parte do Programa Recife Acolhe e incluem a entrega de dez novos veículos, entre vans do Consultório na Rua e da Assistência Social, que vão operar 24 horas por dias com equipes em regime de plantão, além da implantação do SISPOP, sistema georreferenciado de monitoramento das abordagens.
As novas equipes serão compostas por médico, enfermeiro, técnico, psicólogo, assistente social e educadores sociais trabalhando de forma integrada. Os profissionais terão acesso a um prontuário eletrônico, que permitirá registrar as informações em tempo real em tablets conectados ao sistema da Saúde e da Assistência.
O SISPOP, implantado pela Secretaria de Assistência Social, vai protocolar todas as abordagens.
Durante os atendimentos do Serviço Especializado em Abordagem Social (SEAS), os profissionais realizam distribuição de água potável, escuta qualificada, mediação de conflitos e encaminhamentos imediatos para saúde, assistência social, educação e documentação.
Já nas abordagens do Consultório na Rua, que acompanha periodicamente quase 1.500 pessoas, são realizadas orientações de prevenção, tratamento e acompanhamento de doenças que afetam a população em situação de rua, além de atualizar vacinas, realizar curativos e oferecer cuidado contínuo.