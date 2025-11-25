Prefeitura do Recife lança sistema de monitoramento para atendimento à população em situação de rua

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Profissionais terão acesso a prontuário eletrônico para registrar informações em tempo real em tablets conectados ao sistema da Saúde e da Assistência

Clique aqui e escute a matéria

Um conjunto de iniciativas voltadas à proteção social, ao cuidado e atenção à saúde da população em situação de rua foi lançado nesta segunda-feira (24) pela Prefeitura do Recife.

As ações fazem parte do Programa Recife Acolhe e incluem a entrega de dez novos veículos, entre vans do Consultório na Rua e da Assistência Social, que vão operar 24 horas por dias com equipes em regime de plantão, além da implantação do SISPOP, sistema georreferenciado de monitoramento das abordagens.

As novas equipes serão compostas por médico, enfermeiro, técnico, psicólogo, assistente social e educadores sociais trabalhando de forma integrada. Os profissionais terão acesso a um prontuário eletrônico, que permitirá registrar as informações em tempo real em tablets conectados ao sistema da Saúde e da Assistência.

O SISPOP, implantado pela Secretaria de Assistência Social, vai protocolar todas as abordagens.

Durante os atendimentos do Serviço Especializado em Abordagem Social (SEAS), os profissionais realizam distribuição de água potável, escuta qualificada, mediação de conflitos e encaminhamentos imediatos para saúde, assistência social, educação e documentação.

Já nas abordagens do Consultório na Rua, que acompanha periodicamente quase 1.500 pessoas, são realizadas orientações de prevenção, tratamento e acompanhamento de doenças que afetam a população em situação de rua, além de atualizar vacinas, realizar curativos e oferecer cuidado contínuo.

