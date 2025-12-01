Jantar Solidário de Natal percorre ruas do Recife para distribuir refeições e presentes

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Ação do projeto Nossa Ronda Solidária acontece no dia 19 e atenderá pessoas em situação de rua em diversos pontos da capital pernambucana

O projeto Nossa Ronda Solidária realiza, no dia 19 de dezembro, a quinta edição do Jantar Solidário de Natal, iniciativa que percorre áreas com concentração de pessoas em situação de rua no Recife para distribuir refeições, sobremesas, presentes e oferecer momentos de acolhimento.

A ação passará por locais como o Viaduto da Caxangá, Hospital Getúlio Vargas, Mercado do Cordeiro e Mercado da Torre.

Cinco anos de mobilização

Criado para apoiar pessoas em situação de vulnerabilidade, o Nossa Ronda Solidária já distribuiu mais de 15 mil refeições desde o início das atividades, além de roupas, kits de higiene e atendimento voluntário.

O projeto se mantém com a participação de apoiadores e parceiros que fortalecem as ações na capital e na Região Metropolitana.

Doações e voluntariado

Para esta edição, a organização prioriza doações via Pix, que facilitam a compra de presentes e outros itens diretamente com fornecedores. As contribuições podem ser feitas para nossarondasolidaria@gmail.com (Banco Bradesco, em nome de Luchino Marchi – conta exclusiva para arrecadação).

