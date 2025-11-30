Jovem morto em atropelamento em Boa Viagem é sepultado sob homenagens e pedidos de justiça
Alex Nunes trabalhava na montagem da feira Maré Cultural,que aconteceria nesse sábado (29), quando foi atropelado por um motorista de 19 anos
Clique aqui e escute a matéria
Com informações do repórter Waldson Balbino, da TV Jornal
No velório de Alex Nunes Viana Bezerra, de 25 anos, a dor da família se misturou à revolta. O jovem, que montava decorações natalinas em Boa Viagem, Zona Sul do Recife, morreu após ser atropelado por um motorista de 19 anos que, segundo testemunhas, estava em alta velocidade e apresentava sinais de embriaguez.
Apaixonado por futebol e pela convivência familiar, Alex recebeu homenagens do time de várzea da comunidade onde vivia, no Córrego do Arcanjo, Zona Norte do Recife. O corpo foi sepultado, neste domingo (3), sob aplausos e pedidos de jutiça. Para a família, o caso não se trata de um crime sem a intenção de matar.
Alex Nunes trabalhava na montagem da feira Maré Cultural, organizada pela Secretaria de Turismo e Lazer da Prefeitura do Recife, que aconteceria nesse sábado (29). Em nota, a prefeitura informou que a estrutura da feira estava protegida por um bloqueio “fortemente sinalizado".
O impacto da batida foi tão forte que a vítima teve uma das pernas amputada depois de ser arrastado por cerca de 100 metros.
Motorista tem prisão preventiva decratada
O motorista de 19 anos foi preso e autuado em flagrante pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) na Delegacia de Boa Viagem. Apesar da confirmação da alcoolemia do condutor, o delegado responsável classificou a ocorrência como homicídio culposo — quando não há intenção de matar.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Em interrogatório, ele admitiu que perdeu o controle do veículo durante a manobra, e afirmou ter ingerido bebida alcoólica no almoço e confessou que recusou o teste do etilômetro por receio de que o resultado confirmasse a embriaguez. Nesse sábado, a Justiça converteu a prisão em preventiva, e ele foi encaminhado ao Cotel.