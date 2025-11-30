fechar
Pernambuco | Notícia

Jovem morto em atropelamento em Boa Viagem é sepultado sob homenagens e pedidos de justiça

Alex Nunes trabalhava na montagem da feira Maré Cultural,que aconteceria nesse sábado (29), quando foi atropelado por um motorista de 19 anos

Por JC Publicado em 30/11/2025 às 15:27 | Atualizado em 30/11/2025 às 15:37
Familiares e amigos se despediram de Alex Nunes e pediram por justiça
Familiares e amigos se despediram de Alex Nunes e pediram por justiça - Cirio Gomes/JC Imagem

Clique aqui e escute a matéria

Com informações do repórter Waldson Balbino, da TV Jornal

No velório de Alex Nunes Viana Bezerra, de 25 anos, a dor da família se misturou à revolta. O jovem, que montava decorações natalinas em Boa Viagem, Zona Sul do Recife, morreu após ser atropelado por um motorista de 19 anos que, segundo testemunhas, estava em alta velocidade e apresentava sinais de embriaguez.

Apaixonado por futebol e pela convivência familiar, Alex recebeu homenagens do time de várzea da comunidade onde vivia, no Córrego do Arcanjo, Zona Norte do Recife. O corpo foi sepultado, neste domingo (3), sob aplausos e pedidos de jutiça. Para a família, o caso não se trata de um crime sem a intenção de matar.

Alex Nunes trabalhava na montagem da feira Maré Cultural, organizada pela Secretaria de Turismo e Lazer da Prefeitura do Recife, que aconteceria nesse sábado (29). Em nota, a prefeitura informou que a estrutura da feira estava protegida por um bloqueio “fortemente sinalizado".

O impacto da batida foi tão forte que a vítima teve uma das pernas amputada depois de ser arrastado por cerca de 100 metros.

 

Cirio Gomes/JC Imagem
Familiares e amigos se despediram de Alex Nunes e pediram por justiça - Cirio Gomes/JC Imagem
Cirio Gomes/JC Imagem
Familiares e amigos se despediram de Alex Nunes e pediram por justiça - Cirio Gomes/JC Imagem

Motorista tem prisão preventiva decratada

O motorista de 19 anos foi preso e autuado em flagrante pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) na Delegacia de Boa Viagem. Apesar da confirmação da alcoolemia do condutor, o delegado responsável classificou a ocorrência como homicídio culposo — quando não há intenção de matar.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Em interrogatório, ele admitiu que perdeu o controle do veículo durante a manobra, e afirmou ter ingerido bebida alcoólica no almoço e confessou que recusou o teste do etilômetro por receio de que o resultado confirmasse a embriaguez. Nesse sábado, a  Justiça converteu a prisão em preventiva, e ele foi encaminhado ao Cotel.

 

Leia também

Empréstimo de R$ 1,7 bilhão já demora mais na Alepe do que pedido de R$ 1,5 bi, símbolo da tensão entre poderes
DINHEIRO

Empréstimo de R$ 1,7 bilhão já demora mais na Alepe do que pedido de R$ 1,5 bi, símbolo da tensão entre poderes
Colisão múltipla na BR-232: sinistro com caminhão e quatro carros deixa seis feridos
COLISÃO

Colisão múltipla na BR-232: sinistro com caminhão e quatro carros deixa seis feridos

Compartilhe

Tags