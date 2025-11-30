Jovem morto em atropelamento em Boa Viagem é sepultado sob homenagens e pedidos de justiça

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Alex Nunes trabalhava na montagem da feira Maré Cultural,que aconteceria nesse sábado (29), quando foi atropelado por um motorista de 19 anos

Com informações do repórter Waldson Balbino, da TV Jornal

No velório de Alex Nunes Viana Bezerra, de 25 anos, a dor da família se misturou à revolta. O jovem, que montava decorações natalinas em Boa Viagem, Zona Sul do Recife, morreu após ser atropelado por um motorista de 19 anos que, segundo testemunhas, estava em alta velocidade e apresentava sinais de embriaguez.

Apaixonado por futebol e pela convivência familiar, Alex recebeu homenagens do time de várzea da comunidade onde vivia, no Córrego do Arcanjo, Zona Norte do Recife. O corpo foi sepultado, neste domingo (3), sob aplausos e pedidos de jutiça. Para a família, o caso não se trata de um crime sem a intenção de matar.

Alex Nunes trabalhava na montagem da feira Maré Cultural, organizada pela Secretaria de Turismo e Lazer da Prefeitura do Recife, que aconteceria nesse sábado (29). Em nota, a prefeitura informou que a estrutura da feira estava protegida por um bloqueio “fortemente sinalizado".

O impacto da batida foi tão forte que a vítima teve uma das pernas amputada depois de ser arrastado por cerca de 100 metros.

Familiares e amigos se despediram de Alex Nunes e pediram por justiça - Cirio Gomes/JC Imagem Familiares e amigos se despediram de Alex Nunes e pediram por justiça - Cirio Gomes/JC Imagem

Motorista tem prisão preventiva decratada

O motorista de 19 anos foi preso e autuado em flagrante pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) na Delegacia de Boa Viagem. Apesar da confirmação da alcoolemia do condutor, o delegado responsável classificou a ocorrência como homicídio culposo — quando não há intenção de matar.

Em interrogatório, ele admitiu que perdeu o controle do veículo durante a manobra, e afirmou ter ingerido bebida alcoólica no almoço e confessou que recusou o teste do etilômetro por receio de que o resultado confirmasse a embriaguez. Nesse sábado, a Justiça converteu a prisão em preventiva, e ele foi encaminhado ao Cotel.