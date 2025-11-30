fechar
Abertura do Natal movimenta Gravatá com iluminação e Casa do Papai Noel

Cerimônia no Centro de Informações Turísticas marcou o início da programação natalina de dezembro em Gravatá, com, luzes, música e muita magia

Por JC Publicado em 30/11/2025 às 17:33
Estrutura em estilo suíço ganha iluminação e decoração temática para receber visitantes durante a temporada de Natal em Gravatá
Estrutura em estilo suíço ganha iluminação e decoração temática para receber visitantes durante a temporada de Natal em Gravatá

A cidade de Gravatá deu início, na noite deste sábado (29), à programação natalina de 2024 com o acendimento das luzes e a abertura da Casa do Papai Noel. A cerimônia, realizada no Centro de Informações Turísticas (CIT), marcou oficialmente o começo das atividades previstas para dezembro.

Neste ano, o espaço temático foi montado no CIT, às margens da BR-232, ao lado do Polo Moveleiro. O prédio, cuja estética remete à arquitetura suíça — característica frequentemente associada ao município — recebeu nova ornamentação, iluminação especial e ambientação voltada para visitantes e moradores. A decoração foi desenvolvida pela Casa Mirandas, com apoio de empresas locais.

Divulgação
Público acompanha o acendimento das luzes e a abertura da Casa do Papai Noel no início da programação natalina de Gravatá

A abertura contou com apresentação da Escola Academia de Música de Gravatá, sob regência do maestro João Neto, que executou canções natalinas. Após a apresentação, foi realizado o acendimento das luzes e aberta a visitação à Casa do Papai Noel. O Núcleo de Dança José Clevison fez uma performance na chegada ao espaço.

Autoridades municipais acompanharam a cerimônia, entre elas o prefeito Joselito Gomes; a primeira-dama, Viviane Facundes; e o secretário de Turismo, Cultura, Esportes e Lazer, Marllon Lima. Moradores e turistas também estiveram presentes para acompanhar a inauguração.

A Casa do Papai Noel funcionará ao longo do mês de dezembro, sempre às sextas-feiras — dias 6, 13, 20 e 27 — a partir das 17h, com presença do personagem. Profissionais do CIT estarão no local para orientar visitantes sobre os pontos turísticos e demais serviços da cidade.

Divulgação
Papai Noel desfilou pela festa de abertura do Natal, cumprimentando moradores e visitantes

Responsável pela concepção visual do espaço, o proprietário da Casa Mirandas, Walife Jordy, ressaltou a importância do projeto. “A gente é naturalmente gravataense, a Casa Mirandas é uma casa que nasceu em Gravatá, a gente está aqui há 6 anos e pra gente é uma honra muito grande estar aqui na entrada da cidade. A gente tentou fazer a Casa do Papai Noel super aconchegante, a gente trouxe o lúdico dos presentes, a gente trouxe o lúdico realmente para que as pessoas sentissem a casa do Papai Noel e vivessem essa experiência. Então a gente caprichou bastante, tanto na estrutura interna, quanto na parte externa, a gente colocou um cheiro ambiente pra trazer também a memória afetiva. E assim, estou super feliz com a entrega que a gente fez e eu espero também que vocês gostem”.

Divulgação
Trem iluminado integra a decoração especial montada para a temporada natalina na cidade

O secretário Marllon Lima também comentou a abertura da programação: “Estamos hoje dando início ao Natal de Gravatá, com o acender das luzes na Casa do Papai Noel, um momento tão bonito, festivo, com muitas crianças, muitas famílias. E a gente agradece a parceria da Casa Mirandas. Durante todos os sábados neste mês de dezembro teremos o Papai Noel, então traga suas crianças para tirar foto e até o dia 28 tem muita coisa boa para acontecer”.

Empresas e colaboradores que participaram da montagem e logística foram citados pela organização, entre elas Graúnas Iluminação, Henrique da Gravatá Aventuras, Mano Oficina Mecânica, Garagem de Seu Zito, Wellington da Radical Aventura e Neto do Parque.

