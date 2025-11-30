Natal Iluminado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Instituto RB montou sua gigante e tradicional árvore natalina, na cor branca, toda estruturada por encaixes de estrelas vazadas e iluminadas

O Instituto Ricardo Brennand está em clima de confraternização de fim de ano. A sua tradicional e gigante árvore natalina, na cor branca presente naquele centro há anos, é estruturada por encaixes de estrelas vazadas e iluminadas, repassando o espírito de paz e solidário da época. A árvores já foi montada no hall da pinacoteca encantando os que por lá passam e reforçando o espírito da temporada.



Agenda sacra

Dezembro no Instituto Ricardo Brennand mantém suas tradicionais missas dominicais que atraem cada vez mais famílias e visitantes do centro cultural. As celebrações que antecedem o Natal acontecerão nos dias 7 e 21 dezembro, na Capela Nossa Senhora das Graças, sempre a partir das 12h, através dos padres João Bosco e Josenildo Cândido. O acesso é gratuito.



Igreja Brasil para Cristo

Ontem (29) a Igreja “O Brasil Para Cristo” em Pernambuco completa 68 anos de história, um marco de fé, perseverança e dedicação à obra de Deus. A comemoração aconteceu na Igreja de Beberibe, às 18 horas, em um culto especial de gratidão pela vida dos pastores, obreiros, líderes e familiares que, ao longo das décadas, têm sustentado esta missão viva e atuante.



Ciclo sustentável

O Plaza Shopping integra o movimento global do Dia de Doar, hoje (30). Com essa ação busca ampliar o número de doações de roupas e calçados, fortalecendo a economia circular. Uma iniciativa Repense Reuse, da Humana Brasil. Quem desejar abraçar a causa poderá doar itens em boas condições através do ponto de coleta no piso E1, no Edifício Garagem do mall.

Reunião do CFE

A Federação Espírita Pernambucana promove neste domingo, (30), a 6ª Reunião Ordinária do Conselho Federativo Estadual (CFE). Realizado de forma presencial, nas dependências da FEP na Av. João de Barros, 1629 – Espinheiro. Este será o último encontro de 2025, das 8h às 12h30, com representantes do movimento espírita do Estado que debaterão sobre ações voltadas para a assistência e promoção social; evangelização infantojuvenil, estudos doutrinários, mediunidade, dentre outros temas.



Palestra doutrinária

“Não vos inquieteis pela posse do ouro”. Com este tema a reunião pública doutrinária da FEP de hoje (30), tem por expositor, Fernando Costa, da Fraternidade Espírita Francisco Peixoto Lins (Peixotinho). Realizada no auditório Lírio Ferreira na Av. João de Barros, 1629 – Espinheiro, das 16h às 17h. A palestra também é transmitida pelas redes sociais da FEP.



A luz

“E ninguém, acendendo uma candeia, a põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso; mas, se for mau, também o teu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia te ilumina com o seu resplendor”. Lucas 11:33-36



Fé Católica

A 2ª edição do Acampamento “Fé Católica” começou na sexta-feira (28) e encerra-se hoje (30), na Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP). O do evento está no capítulo 8, versículo 31 do Evangelho de São João, que diz: “Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará”. Contará com a participação do presidente da Canção Nova, padre Wagner Ferreira, doutor em Teologia Moral; do bispo auxiliar do Ordinariado Militar do Brasil, dom José Francisco Falcão; e do padre Paulo Ricardo, da Arquidiocese de Cuiabá (MT), mestre em Direito Canônico.



Diretoria Pai das Misericórdias

Os sacerdotes da Comunidade Canção Nova que assumem a reitoria para os próximos anos são o padre Ricardo Rodolfo Silva (reitor) e o padre Sidney Dias de Oliveira (vice-reitor). O lema sacerdotal do novo reitor é : “A pessoa é o mais importante’” A frase é inspirada nos documentos internos da Comunidade Canção Nova, na qual ingressou em 2009.

