Plaza Shopping inaugura vila natalina com experiências lúdicas e ações especiais para crianças

O espaço ao ar livre reúne atividades interativas pensadas para estimular a imaginação das crianças, como Oficina de Terrários, Voo Mágico e outras

Clique aqui e escute a matéria

O Plaza Shopping lançou, no Jardim do piso L2, uma vila de aventuras que amplia a programação natalina e reforça o caráter lúdico da temporada.

O espaço ao ar livre reúne atividades interativas pensadas para estimular a imaginação das crianças — entre elas, Oficina de Terrários, Arvorismo Encantado, Cogumelo Encantado, Laboratório Natureza Mágica e o Voo Mágico.

Em novembro, as atrações funcionam de quinta a domingo; em dezembro, de quarta a domingo, até 21 de dezembro, com sessões extras nos dias 22 e 23 de dezembro, sempre das 15h às 21h.

O acesso começa em R$ 20, ou R$ 90 no passaporte que libera a participação em todas as atividades.

Natal com Smurfs

Além da vila, o shopping reforçou a ambientação festiva com uma decoração temática inspirada nos Smurfs.

Desde 6 de novembro, os visitantes podem circular por cenários interativos distribuídos nos pisos L3 e L4. No L3, as oficinas completam a experiência: a Oficina de Cupcake (R$ 20) e o Laboratório de Poção Mágica, gratuito mediante cadastro, funcionam de quinta a domingo, das 14h às 20h.

No piso L4, a programação inclui o tradicional trono do Papai Noel, disponível para fotos em família, além de um playground com acesso livre.

A escolha dos Smurfs, explica a gerente de marketing do Plaza, Carol Seabra, dialoga com nostalgia e apelo visual: “Eles unem mensagens positivas, encantamento e um universo fotogênico, perfeito para criar experiências marcantes e aproximar ainda mais o público do shopping”, afirma.

Ações solidárias

Parte da renda de uma das atividades da Vila Aventuras de Natal será revertida para o Natal Solidário da Apesce (Associação Pernambucana de Shopping Centers), reforçando o caráter social da programação.

Corais e apresentações

As tradicionais cantatas também integram o calendário do Plaza. Em novembro, as apresentações ocorrem de quinta a sábado; já em dezembro, de quarta a sábado, sempre das 17h às 20h, no anexo do Jardim do piso L2.

Entre as instituições confirmadas estão Colégio Equipe, Escola Pensar e Criar, Colégio Reino Mágico, Escola Castelo Encantado, Americano Batista, Colégio Ethos, Salesiano, Colégio CBV, Escola Unidade, Vila Sézamo e muitas outras da região.

Tardes no Piano

O projeto Tardes no Piano retorna com programação especial de clássicos natalinos. O pianista Edson Santos se apresenta nos dias 26 de novembro, 3, 10 e 17 de dezembro, das 17h às 19h30, acompanhado por músicos convidados.

Acessibilidade

Pensando no bem-estar de todos os visitantes, o Plaza Shopping disponibiliza abafadores de ruído para empréstimo no Balcão de Informações (piso L3), facilitando a permanência de pessoas sensíveis a estímulos sonoros.

Serviço — Natal do Plaza Shopping (Recife/PE)

Quando: até 31 de dezembro de 2025

Onde: pisos L3 e L4; Jardim do piso L2 (área externa), até 23/12

Proposta: decoração e atividades inspiradas no universo dos Smurfs, com oficinas gratuitas e pagas a partir de R$ 20

Acesso: livre

Programação Detalhada



Vila Aventuras de Natal — Jardim do piso L2

Voo Mágico



• Faixa etária: 5 a 12 anos

• Capacidade: 1 criança

• Duração: até 10 minutos

• Acesso: R$ 20

Arvorismo Encantado



• Faixa etária: a partir de 5 anos (máx. 100 kg)

• Capacidade: 6 crianças

• Duração: 1 volta

• Acesso: R$ 30

Laboratório Natureza Mágica



• Faixa etária: 4 a 12 anos

• Capacidade: 6 crianças

• Duração: até 20 minutos

• Acesso: R$ 20

Oficina de Terrários



• Faixa etária: 3 a 12 anos

• Capacidade: 6 crianças

• Duração: até 25 minutos

• Acesso: R$ 20

Cogumelo Encantado



• Faixa etária: 4 a 12 anos

• Capacidade: 4 crianças

• Duração: 1 subida

• Acesso: R$ 20

Passaporte geral: R$ 90

Natal dos Smurfs

Cenários temáticos — L3 e L4



• Até 31/12

• No horário de funcionamento do mall

• Acesso gratuito

Oficina de Cupcake — L3



• Quinta a domingo, das 14h às 20h

• R$ 20

• Capacidade: 6 crianças

Laboratório de Poção Mágica — L3



• Quinta a domingo, 14h às 20h

• Gratuito mediante cadastro

• Capacidade: 6 crianças

Playground — L4



• Até 31/12

• Acesso gratuito

Papai Noel — L4



Novembro: sexta a domingo, 14h às 20h

Dezembro: diariamente até 24/12, 14h às 20h