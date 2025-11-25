fechar
Mundo Bita estreia versão natalina de 'Festa dos Bichos' no Shopping Tacaruna com participação do Papai Noel

Com roteiro exclusivo e cerca de 70 minutos de duração, o show propõe uma imersão no universo lúdico do Mundo Bita

Por Bruna Oliveira Publicado em 25/11/2025 às 17:06
Mundo Bita estreia versão natalina de "Festa dos Bichos" no Shopping Tacaruna com participação do Papai Noel

O clima natalino chega aos palcos do Shopping Tacaruna com a estreia da versão especial do espetáculo “Festa dos Bichos”, do Mundo Bita. 

A montagem, que integra a programação de fim de ano do mall, ganha cenário, trilha e figurinos adaptados para a temporada, além da presença do Papai Noel em cena.

As apresentações acontecerão no rooftop do centro de compras nos dias 6, 7, 13 e 14 de dezembro, sempre às 17h, com ingressos disponíveis na Bilheteria Digital.

Com roteiro exclusivo e cerca de 70 minutos de duração, o show propõe uma imersão no universo lúdico do Mundo Bita, estimulando a criatividade das crianças por meio de músicas, personagens e interações ao vivo.

Para a edição natalina, o setlist recebe duas canções temáticas — “Papai Noel” e “Natal do Bita” — que se somam às 20 faixas tradicionais do espetáculo, totalizando 22 músicas.

O Papai Noel divide o palco com Bita, Flora, Tina, Lila, Dan e Tito, reforçando a atmosfera festiva e aproximando as famílias do clima de celebração.

Segundo Chaps, criador do Mundo Bita e cofundador da Mr. Plot, a proposta da temporada busca unir entretenimento e afeto. “O Natal é um momento de criar lembranças positivas. Queremos cantar sobre amor, união e temas que contribuam para um mundo mais bonito”, afirma.

Repertório do especial de Natal

O programa musical inclui: “Papai Noel”, “Dinossauros”, “Insetos”, “Eu quero ver você me pegar”, “Festa na Lagoa”, “Dona Girafa”, “Discoteca do Vaga-lume”, “Sábia Coruja”, “Feito Jacaré”, “Fundo do Mar”, “Senhor Tubarão”, “Lá no Galinheiro”, “Farra da Capivara”, “De Estimação”, “Meu Pequeno Coração”, “A Foca Fofoca”, “Chuá-Tchibum”, “Esplêndido Fauna”, “O Porquinho”, “Viajar pelo Safari”, “Fazendinha” e “Natal do Bita”.

Trajetória do Mundo Bita

Criado há 14 anos nos estúdios recifenses da produtora Mr. Plot, o Mundo Bita consolidou-se como um dos maiores fenômenos do audiovisual infantil brasileiro.

Os cerca de 100 clipes autorais já ultrapassam 20 bilhões de visualizações no YouTube, onde o canal acumula mais de 14 milhões de inscritos.

O conteúdo aborda temas ligados à infância e ao cotidiano — como preservação da natureza, inclusão, higiene, sentimentos e convivência — sempre com linguagem musical e visual acessível às crianças.

A expansão internacional da marca segue em andamento, especialmente por meio do canal “Mundo Bita Español”, voltado para países de língua espanhola.

Serviço

Show: Mundo Bita – Festa dos Bichos (Especial de Natal)
Local: Rooftop do Shopping Tacaruna
Datas: 6, 7, 13 e 14 de dezembro (sábados e domingos), às 17h
Ingressos: À venda na Bilheteria Digital

