Lana Bandeira reúne convidadas na Josefinna para noite de lançamento da nova coleção de doces natalinos

Com doces que evocam memórias e traduzem a magia natalina, Lana Bandeira reforça mais uma vez seu protagonismo no cenário doceiro de Pernambuco.



A confeiteira pernambucana Lana Bandeira, conhecida pelo olhar delicado e pelas criações que unem afeto e estética, recebeu convidadas na noite desta terça-feira (18) para apresentar sua nova coleção de doces natalinos.

O evento aconteceu na Josefinna, loja da qual Lana é sócia ao lado de Guilhermina Coutinho, e marcou também a confraternização de fim de ano da marca, que estreia sua própria coleção especial para a temporada.

A ambientação da noite seguiu o clima festivo e acolhedor que inspira tanto a linha de doces quanto a filosofia da Josefinna. Entre brindes, conversa leve e clima de celebração, as convidadas puderam conhecer em primeira mão as novidades criadas por Lana para este Natal.

Mesa de doces de Lana Bandeira para o Natal 2025. - Foto: Lara Valença/Cortesia Mesa de doces de Lana Bandeira para o Natal 2025. - Foto: Lara Valença/Cortesia Mesa de doces de Lana Bandeira para o Natal 2025. - Foto: Lara Valença/Cortesia Mesa de doces de Lana Bandeira para o Natal 2025. - Foto: Lara Valença/Cortesia Lana Bandeira e convidadas. - Foto: Lara Valença/Cortesia Lana Bandeira e convidadas. - Foto: Lara Valença/Cortesia Lana Bandeira e convidada. - Foto: Lara Valença/Cortesia Marcela Nunes no lançamento na coleção de doces natalinos de Lana Bandeira. - Foto: Lara Valença/Cortesia

A coleção deste ano tem como fio condutor três elementos que fazem parte da essência da confeiteira: família, união e cerejas, presentes nas ilustrações, nas estampas e, claro, nas formas dos doces.

As cerejas, símbolo clássico das festas de fim de ano, aparecem reinterpretadas de maneira elegante e lúdica, reforçando a atmosfera nostálgica e afetiva que Lana buscou transmitir.

O encontro reuniu clientes, amigas e admiradoras da marca, celebrando não apenas o lançamento da coleção, mas também o encerramento de mais um ano de trabalho e criatividade.