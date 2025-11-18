Gilberto Gil anuncia despedida do público pernambucano com três shows esgotados no Classic Hall na turnê final Tempo Rei

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A despedida de Gilberto Gil dos grandes palcos brasileiros ganha contornos afetivos em Pernambuco, onde o artista fará três apresentações

Clique aqui e escute a matéria

A despedida de Gilberto Gil dos grandes palcos brasileiros ganha contornos afetivos em Pernambuco, onde o artista fará três apresentações de sua turnê final, Tempo Rei, nos dias 22, 23 e 28 de novembro, no Classic Hall.

Os dois primeiros shows estão esgotados e restam poucos ingressos apenas para a data extra, no dia 28. Para Gil, Recife sempre ocupou um lugar de retorno, não de passagem, e sua última visita à cidade reativa a longa história entre sua música e o público pernambucano.

Realizada pela 30e em parceria com a Gege Produções Artísticas, a turnê passa por dez capitais e é apresentada pelo Banco do Brasil, com patrocínio de Correios, Rolex e Estrella Galicia.

No palco, um vórtex de LED suspenso se transforma no eixo cênico do espetáculo, criando a sensação de que Gil ocupa um ponto entre o terreno e o esotérico.

Antes de cantar “Aqui e Agora”, ele costuma reforçar o caráter definitivo da jornada: “essa é a despedida dos grandes espetáculos que venho fazendo nesses 60 anos”.

A tour também celebra a presença da família na vida musical de Gil, reunindo filhos, netos e colaboradores de longa data.

Participações especiais surgem de forma surpresa ao longo das cidades: Caetano Veloso, Chico Buarque e Marisa Monte foram alguns dos nomes que já dividiram o palco com o artista. Em Salvador e São Paulo, Russo Passapusso e Liniker representaram a nova geração de vozes brasileiras.

Em Tempo Rei, o tempo se torna personagem central: um fluxo cênico, musical e emocional que revisita seis décadas de carreira enquanto afirma que tudo, para o artista, se resume ao agora.

A banda inclui Bem Gil, José Gil, João Gil, Nara Gil, Mariá Pinkusfeld, Diogo Gomes, Thiago Oliveira, Marlon Sette, Danilo Andrade, Leonardo Reis, Gustavo Di Dalva, Mestrinho e um quarteto de cordas. A direção artística é de Rafael Dragaud e a direção musical, de Bem Gil e José Gil.

Datas e locais

22 de novembro de 2025 - Recife - Classic Hall (ESGOTADO)

23 de novembro de 2025 - Recife - Classic Hall (ESGOTADO)

28 de novembro de 2025 - Recife - Classic Hall (DATA EXTRA)

20 de dezembro de 2025 - Salvador - Casa de Apostas Arena Fonte Nova (DATA EXTRA)

21 de março de 2026 - Belém - Hangar Convenções & Feiras da Amazônia (NOVA DATA)

28 de março de 2026 - São Paulo - Allianz Parque (ÚLTIMO SHOW)

Serviço

Gilberto Gil - TEMPO REI, a última turnê



Recife - 22 de novembro de 2025 (sábado) - ESGOTADO

Local: Classic Hall - Av. Gov. Agamenon Magalhães, s/n - Salgadinho - Olinda/PE

Horário de Abertura da casa: 19h

Classificação Etária: Entrada e permanência de crianças/adolescentes de 05 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais

Recife - 23 de novembro de 2025 (domingo) - ESGOTADO

Local: Classic Hall - Av. Gov. Agamenon Magalhães, s/n - Salgadinho - Olinda/PE

Horário de Abertura da casa: 19h

Classificação Etária: Entrada e permanência de crianças/adolescentes de 05 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais

Recife - 28 de novembro de 2025 (sexta-feira)

Local: Classic Hall - Av. Gov. Agamenon Magalhães, s/n - Salgadinho - Olinda/PE

Horário de Abertura da casa: 19h

Classificação Etária: Entrada e permanência de crianças/adolescentes de 05 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais

Ingressos:

Camarotes P2 - R$ 245,00 (desconto Banco do Brasil) | R$ 350,00 (inteira)

Camarotes P3 - R$ 245,00 (desconto Banco do Brasil) | R$ 350,00 (inteira)

Camarotes P1 - R$ 266,00 (desconto Banco do Brasil) | R$ 380,00 (inteira)

Pista Banco do Brasil - R$ 240,00 (meia-entrada legal) | R$ 288,00 (entrada social) | R$ 336,00 (desconto Banco do Brasil) | R$ 480,00 (inteira)

Pacote VIP Esotérico - R$ 740,00 (meia-entrada legal) | R$ 788,00 (entrada social) | R$ 836,00 (desconto Banco do Brasil) | R$ 980,00 (inteira)

Início das vendas:

Pré-venda clientes Banco do Brasil: 12 de agosto, 10h, até o dia 15 de agosto, às 10h

Venda geral: 15 de agosto, 12h (on-line e na bilheteria oficial)

Vendas online em: eventim.com.br/giltemporei

Bilheteria oficial: Classic Hall - Av. Gov. Agamenon Magalhães, S/N - Salgadinho - Olinda - Pernambuco (PE) - 53110-710

Benefícios exclusivos para clientes BB Ourocard na venda de ingressos:

- Pré-venda exclusiva para todas as categorias/setores de ingressos, pelo período de 3 dias, limitada a 50% da capacidade das casas de evento em que serão realizados os shows.

- 30% de desconto sob ingresso de inteira, exceto as taxas de conveniência, no limite de 50% das capacidades das venues durante a pré-venda. SEM SER cumulativo à meia-entrada ou entrada social.

- Parcelamento em até 5 vezes, sem juros, para a compra de ingressos com Ourocard Visa, e em até 3 vezes para compra com demais bandeiras. (para todo o período de venda)

- Limite de compra de até 6 ingressos por CPF em cada categoria de ingressos.

Benefícios dos pacotes VIP*

- Pacote VIP Esotérico

- Ingresso Pista Premium Banco do Brasil

- Passagem de som

- Kit exclusivo: Credencial VIP + Ecobag + Itens Exclusivos

- Acesso antecipado à loja oficial, com itens exclusivos à venda (quantidades limitadas)

Pacote VIP Expresso 2222

- Ingresso Pista Premium Banco do Brasil

- Pit na frente ao palco durante o show

- Open Bar de cerveja, água e refrigerante

- Passagem de som

- Kit exclusivo: Credencial VIP + Ecobag + Itens Exclusivos

- Acesso antecipado à loja oficial, com itens exclusivos à venda (quantidades limitadas)

*Os horários do pacote VIP são anunciados até 48h antes do evento, nas redes sociais e no e-mail do seu cadastro da compra.

** Se perder o horário do pacote VIP você perde o direito aos itens descritos no pacote.