Agenda | Notícia

Gilberto Gil anuncia despedida do público pernambucano com três shows esgotados no Classic Hall na turnê final Tempo Rei

A despedida de Gilberto Gil dos grandes palcos brasileiros ganha contornos afetivos em Pernambuco, onde o artista fará três apresentações

Por Bruna Oliveira Publicado em 18/11/2025 às 16:06
Gilberto Gil anuncia despedida do público pernambucano com três shows esgotados no Classic Hall na turnê final Tempo Rei
Gilberto Gil anuncia despedida do público pernambucano com três shows esgotados no Classic Hall na turnê final Tempo Rei - Divulgação

A despedida de Gilberto Gil dos grandes palcos brasileiros ganha contornos afetivos em Pernambuco, onde o artista fará três apresentações de sua turnê final, Tempo Rei, nos dias 22, 23 e 28 de novembro, no Classic Hall.

Os dois primeiros shows estão esgotados e restam poucos ingressos apenas para a data extra, no dia 28. Para Gil, Recife sempre ocupou um lugar de retorno, não de passagem, e sua última visita à cidade reativa a longa história entre sua música e o público pernambucano.

Realizada pela 30e em parceria com a Gege Produções Artísticas, a turnê passa por dez capitais e é apresentada pelo Banco do Brasil, com patrocínio de Correios, Rolex e Estrella Galicia.

No palco, um vórtex de LED suspenso se transforma no eixo cênico do espetáculo, criando a sensação de que Gil ocupa um ponto entre o terreno e o esotérico.

Antes de cantar “Aqui e Agora”, ele costuma reforçar o caráter definitivo da jornada: “essa é a despedida dos grandes espetáculos que venho fazendo nesses 60 anos”.

A tour também celebra a presença da família na vida musical de Gil, reunindo filhos, netos e colaboradores de longa data.

Participações especiais surgem de forma surpresa ao longo das cidades: Caetano Veloso, Chico Buarque e Marisa Monte foram alguns dos nomes que já dividiram o palco com o artista. Em Salvador e São Paulo, Russo Passapusso e Liniker representaram a nova geração de vozes brasileiras.

Em Tempo Rei, o tempo se torna personagem central: um fluxo cênico, musical e emocional que revisita seis décadas de carreira enquanto afirma que tudo, para o artista, se resume ao agora.

A banda inclui Bem Gil, José Gil, João Gil, Nara Gil, Mariá Pinkusfeld, Diogo Gomes, Thiago Oliveira, Marlon Sette, Danilo Andrade, Leonardo Reis, Gustavo Di Dalva, Mestrinho e um quarteto de cordas. A direção artística é de Rafael Dragaud e a direção musical, de Bem Gil e José Gil.

Datas e locais

  • 22 de novembro de 2025 - Recife - Classic Hall (ESGOTADO)
  • 23 de novembro de 2025 - Recife - Classic Hall (ESGOTADO)
  • 28 de novembro de 2025 - Recife - Classic Hall (DATA EXTRA)
  • 20 de dezembro de 2025 - Salvador - Casa de Apostas Arena Fonte Nova (DATA EXTRA)
  • 21 de março de 2026 - Belém - Hangar Convenções & Feiras da Amazônia (NOVA DATA)
  • 28 de março de 2026 - São Paulo - Allianz Parque (ÚLTIMO SHOW)

Serviço

Gilberto Gil - TEMPO REI, a última turnê

Recife - 22 de novembro de 2025 (sábado) - ESGOTADO

Local: Classic Hall - Av. Gov. Agamenon Magalhães, s/n - Salgadinho - Olinda/PE

Horário de Abertura da casa: 19h

Classificação Etária: Entrada e permanência de crianças/adolescentes de 05 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais

Recife - 23 de novembro de 2025 (domingo) - ESGOTADO

Local: Classic Hall - Av. Gov. Agamenon Magalhães, s/n - Salgadinho - Olinda/PE

Horário de Abertura da casa: 19h

Classificação Etária: Entrada e permanência de crianças/adolescentes de 05 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais

Recife - 28 de novembro de 2025 (sexta-feira)

Local: Classic Hall - Av. Gov. Agamenon Magalhães, s/n - Salgadinho - Olinda/PE

Horário de Abertura da casa: 19h

Classificação Etária: Entrada e permanência de crianças/adolescentes de 05 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais

Ingressos:

Camarotes P2 - R$ 245,00 (desconto Banco do Brasil) | R$ 350,00 (inteira)

Camarotes P3 - R$ 245,00 (desconto Banco do Brasil) | R$ 350,00 (inteira)

Camarotes P1 - R$ 266,00 (desconto Banco do Brasil) | R$ 380,00 (inteira)

Pista Banco do Brasil - R$ 240,00 (meia-entrada legal) | R$ 288,00 (entrada social) | R$ 336,00 (desconto Banco do Brasil) | R$ 480,00 (inteira)

Pacote VIP Esotérico - R$ 740,00 (meia-entrada legal) | R$ 788,00 (entrada social) | R$ 836,00 (desconto Banco do Brasil) | R$ 980,00 (inteira)

Início das vendas:

  • Pré-venda clientes Banco do Brasil: 12 de agosto, 10h, até o dia 15 de agosto, às 10h
  • Venda geral: 15 de agosto, 12h (on-line e na bilheteria oficial)
  • Vendas online em: eventim.com.br/giltemporei
  • Bilheteria oficial: Classic Hall - Av. Gov. Agamenon Magalhães, S/N - Salgadinho - Olinda - Pernambuco (PE) - 53110-710

Benefícios exclusivos para clientes BB Ourocard na venda de ingressos:

- Pré-venda exclusiva para todas as categorias/setores de ingressos, pelo período de 3 dias, limitada a 50% da capacidade das casas de evento em que serão realizados os shows.

- 30% de desconto sob ingresso de inteira, exceto as taxas de conveniência, no limite de 50% das capacidades das venues durante a pré-venda. SEM SER cumulativo à meia-entrada ou entrada social.

- Parcelamento em até 5 vezes, sem juros, para a compra de ingressos com Ourocard Visa, e em até 3 vezes para compra com demais bandeiras. (para todo o período de venda)

- Limite de compra de até 6 ingressos por CPF em cada categoria de ingressos.

Benefícios dos pacotes VIP*

- Pacote VIP Esotérico

- Ingresso Pista Premium Banco do Brasil

- Passagem de som

- Kit exclusivo: Credencial VIP + Ecobag + Itens Exclusivos

- Acesso antecipado à loja oficial, com itens exclusivos à venda (quantidades limitadas)

Pacote VIP Expresso 2222

- Ingresso Pista Premium Banco do Brasil

- Pit na frente ao palco durante o show

- Open Bar de cerveja, água e refrigerante

- Passagem de som

- Kit exclusivo: Credencial VIP + Ecobag + Itens Exclusivos

- Acesso antecipado à loja oficial, com itens exclusivos à venda (quantidades limitadas)

*Os horários do pacote VIP são anunciados até 48h antes do evento, nas redes sociais e no e-mail do seu cadastro da compra.

** Se perder o horário do pacote VIP você perde o direito aos itens descritos no pacote.

