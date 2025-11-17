fechar
Metro Quadrado | Notícia

Centro do Recife ganha residencial com rooftop e VGV de R$ 55 milhões

O Ária Boa Vista será erguido próximo a mercados, hospitais, universidades, espaços culturais e comércio. O empreendimento terá 183 unidades

Por Lucas Moraes Publicado em 17/11/2025 às 13:08
&Aacute;ria Boa Vista, lan&ccedil;amento da construtora CME
Ária Boa Vista, lançamento da construtora CME - DIVULGAÇÃO

Clique aqui e escute a matéria

A Construtora CME, responsável pela construção do Shopping Boa Vista, anunciou um novo investimento no Centro do Recife, lançando o edifício residencial Ária Boa Vista a poucos metros da Avenida Conde da Boa Vista, no bairro homônimo. A aposta da empresa acompanha a tendência de valorização do mercado imobiliário da capital pernambucana, com retomada de investimentos na área central da cidade.

A região do Centro, incluindo bairros como Boa Vista, tem passado por um processo de retomada e valorização, impulsionado pela chegada da iniciativa privada e por projetos do poder público de incentivo à moradia.

O Ária Boa Vista será erguido próximo a mercados, hospitais, universidades, espaços culturais e comércio. O empreendimento, que terá um Valor Geral de Vendas (VGV) avaliado em R$55 milhões, será composto por 183 unidades de 1 e 2 quartos, com tamanhos variando entre 23 e 42 m². As plantas são descritas como compactas e inteligentes, com ventilação cruzada e iluminação natural.

ROOFTOP

Um dos principais atrativos é o rooftop, onde estarão localizados equipamentos de lazer que proporcionarão uma vista 180° da cidade. O condomínio oferecerá também comodidades coworking, lavanderia, mini Market e sistema delivery, área gourmet, piscina adulto/criança, academia, brinquedoteca, praça pet e salão de festas.

Assinado pelo arquiteto Anderson Vespasiano, o projeto inclui uma fachada arrojada e ativa que busca dialogar com o movimento das ruas. O empreendimento prevê, ainda, três unidades comerciais no térreo e tem previsão de entrega para o primeiro semestre de 2029.

INVESTIMENTO NO CENTRO

A Construtora CME, representada pelos sócios Adriana Muniz, Caio Muniz e Celso Muniz Neto, justifica o investimento como uma forma de contribuir com o movimento de revitalização. “Queremos contribuir com esse movimento de crescimento e revitalização, estimulando que mais pessoas redescubram o prazer de viver o Recife a pé, próximo de tudo”, afirma Adriana Muniz, diretora de marketing e gerente comercial da CME.

Para a diretora, investir no Centro é "apostar no futuro do Recife, em uma região que concentra história, diversidade e grande potencial de transformação".

Caio Muniz, engenheiro e diretor de incorporação/comercial, detalha que o empreendimento tem como público-alvo profissionais autônomos, funcionários públicos, empresários com renda acima de R$8 mil/mês, solteiros que estudam nas proximidades e casados que buscam o primeiro apartamento e a praticidade de viver no Centro. O projeto é também visto como uma opção de investimento em imóvel com "alta demanda de locação".

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O Ária é a mais recente adição ao portfólio da CME, cujo último lançamento, o Marcos Freire Residence (na beira-mar de Olinda), teve 80% das unidades vendidas. Além de obras residenciais e corporativas, a construtora atua na prestação de serviços de engenharia em segmentos como shoppings centers, obras hospitalares, industriais e de varejo.

 

Leia também

Projetos do Recentro e desapropriação por Hasta Pública avançam na Câmara do Recife
PROPOSTAS

Projetos do Recentro e desapropriação por Hasta Pública avançam na Câmara do Recife
Executivo evita falar de reformulação no Sport e diz que elenco tem que "honrar a camisa" nos últimos jogos da Série A
2026

Executivo evita falar de reformulação no Sport e diz que elenco tem que "honrar a camisa" nos últimos jogos da Série A

Compartilhe

Tags