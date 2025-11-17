Centro do Recife ganha residencial com rooftop e VGV de R$ 55 milhões

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Ária Boa Vista será erguido próximo a mercados, hospitais, universidades, espaços culturais e comércio. O empreendimento terá 183 unidades

A Construtora CME, responsável pela construção do Shopping Boa Vista, anunciou um novo investimento no Centro do Recife, lançando o edifício residencial Ária Boa Vista a poucos metros da Avenida Conde da Boa Vista, no bairro homônimo. A aposta da empresa acompanha a tendência de valorização do mercado imobiliário da capital pernambucana, com retomada de investimentos na área central da cidade.

A região do Centro, incluindo bairros como Boa Vista, tem passado por um processo de retomada e valorização, impulsionado pela chegada da iniciativa privada e por projetos do poder público de incentivo à moradia.

O Ária Boa Vista será erguido próximo a mercados, hospitais, universidades, espaços culturais e comércio. O empreendimento, que terá um Valor Geral de Vendas (VGV) avaliado em R$55 milhões, será composto por 183 unidades de 1 e 2 quartos, com tamanhos variando entre 23 e 42 m². As plantas são descritas como compactas e inteligentes, com ventilação cruzada e iluminação natural.

ROOFTOP

Um dos principais atrativos é o rooftop, onde estarão localizados equipamentos de lazer que proporcionarão uma vista 180° da cidade. O condomínio oferecerá também comodidades coworking, lavanderia, mini Market e sistema delivery, área gourmet, piscina adulto/criança, academia, brinquedoteca, praça pet e salão de festas.

Assinado pelo arquiteto Anderson Vespasiano, o projeto inclui uma fachada arrojada e ativa que busca dialogar com o movimento das ruas. O empreendimento prevê, ainda, três unidades comerciais no térreo e tem previsão de entrega para o primeiro semestre de 2029.

INVESTIMENTO NO CENTRO

A Construtora CME, representada pelos sócios Adriana Muniz, Caio Muniz e Celso Muniz Neto, justifica o investimento como uma forma de contribuir com o movimento de revitalização. “Queremos contribuir com esse movimento de crescimento e revitalização, estimulando que mais pessoas redescubram o prazer de viver o Recife a pé, próximo de tudo”, afirma Adriana Muniz, diretora de marketing e gerente comercial da CME.

Para a diretora, investir no Centro é "apostar no futuro do Recife, em uma região que concentra história, diversidade e grande potencial de transformação".

Caio Muniz, engenheiro e diretor de incorporação/comercial, detalha que o empreendimento tem como público-alvo profissionais autônomos, funcionários públicos, empresários com renda acima de R$8 mil/mês, solteiros que estudam nas proximidades e casados que buscam o primeiro apartamento e a praticidade de viver no Centro. O projeto é também visto como uma opção de investimento em imóvel com "alta demanda de locação".

O Ária é a mais recente adição ao portfólio da CME, cujo último lançamento, o Marcos Freire Residence (na beira-mar de Olinda), teve 80% das unidades vendidas. Além de obras residenciais e corporativas, a construtora atua na prestação de serviços de engenharia em segmentos como shoppings centers, obras hospitalares, industriais e de varejo.