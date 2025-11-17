Caravana Iluminada da Solar Coca-Cola leva clima natalino a Aliança e Garanhuns no fim de novembro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O fim de ano ganha brilho extra em Pernambuco com a passagem da Caravana de Natal da Solar Coca-Cola, que inicia uma nova etapa do seu percurso

A temporada de festas ganha brilho extra em Pernambuco com a passagem da Caravana de Natal da Solar Coca-Cola, que inicia uma nova etapa do seu percurso pelo estado nos próximos dias.

Pela primeira vez, o município de Aliança recebe o desfile dos tradicionais caminhões iluminados em 26 de novembro.

Três dias depois, em 29 de novembro, é a vez de Garanhuns entrar no roteiro, com direito à presença de Papai Noel e Mamãe Noel, que lideram o cortejo.

O comboio faz parte da campanha “Pegue uma Coca-Cola e Viva o Natal” e percorre pontos estratégicos das cidades, sempre em velocidade reduzida para permitir que moradores acompanhem o espetáculo.

Quatro caminhões compõem o trajeto, levando luz, música e interação ao público de todas as idades.

Esta edição marca uma ampliação do circuito natalino da Solar no estado. Além de Caruaru — que abriu a rota nordestina ainda em outubro — outras cinco cidades pernambucanas receberão a Caravana: Aliança (26/11), Garanhuns (29/11), e, em dezembro, Cabo de Santo Agostinho, Olinda e Recife, cujas datas e detalhes serão divulgados posteriormente.

Segundo Patrícia Ávila, gerente de Marketing de Refrigerantes da Solar Coca-Cola, a iniciativa une celebração e vínculo emocional com as comunidades.

“As Caravanas Iluminadas reforçam o espírito de proximidade e alegria que o Natal representa. É uma ação que vai além do impacto comercial, porque fortalece laços e gera experiências marcantes para as famílias”, afirma.

Neste ano, a Caravana percorrerá quase 30 cidades nos nove estados do Nordeste ao longo de três meses, transformando ruas e praças em palcos de celebração para milhares de pessoas.

Os trajetos completos são atualizados em tempo real no site oficial da campanha.

Os desfiles começam sempre às 18h, com paradas previstas ao longo do caminho. O tempo de percurso varia de acordo com o trânsito e as condições locais.

Rotas e horários



26/11 – ALIANÇA

Saída: Praça Antônio Francisco de Souza, a partir das 18h

Percurso: Praça Antônio Francisco de Souza Rua Pedro Domingos Braga / Praça Academia das Cidades – Cohab Prefeitura Municipal – Centro Praça do Clube – Av. Dr. Genésio Gomes de Moraes

Atração: Caminhões iluminados com Papai Noel e Mamãe Noel

Serviço completo: disponível no site do Natal Coca-Cola

29/11 – GARANHUNS

Saída: Relógio de Flores, a partir das 18h

Percurso: Relógio de Flores – Heliopólis Praça Fonte Luminosa – Heliopólis Mercadinho Boa Vista – Boa Vista Mercadinho do Ficheiro – Boa Vista Praça Dom Helder – Boa Vista Praça Deolinda Silvestre – Cohab 2 Prefeitura Municipal – Centro retorno ao Relógio de Flores

Atração: Caminhões iluminados com Papai Noel e Mamãe Noel

Serviço completo: disponível no site do Natal Coca-Cola