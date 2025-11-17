Passeio náutico com Papai Noel e ceia natalina marca fim de ano do Catamarã
Os eventos são promovidos pela Catamaran Tours e Restaurante Catamaran entre os dias 6 e 23 de dezembro e 24 de dezembro, respectivamente
O Catamaran Tours e Restaurante Catamaran estão com passeios natalinos para o próximo mês. Entre os dias 6 e 23 de dezembro, o Tour Recife Iluminado – Especial de Natal ,terá o Papai Noel a bordo, em passeio de catamarã pelo Rio Capibaribe.
Com partidas às 17h30 e às 20h, o passeio oferece trilha sonora natalina, ambientação temática e a presença do bom velhinho, garantindo interação com o público.
Os ingressos custam R$ 90 por pessoa. Crianças de 6 a 10 anos pagam R$ 45, e menores de 5 anos têm entrada gratuita.
As reservas podem ser feitas pelo site.
Ceia natalina
Na véspera de Natal, 24 de dezembro, o Restaurante Catamaran oferecerá uma ceia especial das 19h30 à meia-noite.
O jantar será servido em formato de buffet americano, com um cardápio variado e a inclusão de bebidas não alcoólicas.
A música ao vivo será pelo cantor Rodrigo Alves e terá a presença do Papai Noel, que entregará os presentes levados pelas famílias. Os valores e reservas serão pelo site.
“A ideia é oferecer ao público uma noite natalina com vista privilegiada para o Rio Capibaribe, com atmosfera festiva e uma programação que combina tradição, gastronomia e lazer”, explica a empresária Juliana Britto, diretora do Catamaran.