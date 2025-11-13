Etiqueta Social: A arte de presentear sem criar constrangimentos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Especialista Carmen Peixoto ensina como usar a criatividade no Natal, evitar presentes caros no trabalho e aplicar cortesia ao agradecer

A coluna Etiqueta Social, com a jornalista e instrutora Carmen Peixoto, foi destaque no Rádio Livre, abordando a delicada arte de presentear — especialmente nas festas de fim de ano, quando gestos simples podem se transformar em lembranças inesquecíveis.

O gesto que conta no fim de ano

Carmen Peixoto explicou que, diante da impossibilidade de presentear todos, “o que vale, na realidade, é o gesto — a nossa disposição de lembrar de alguém querido”.

A especialista recomendou que o presente seja escolhido com criatividade e sensibilidade, respeitando o perfil da pessoa. “Evite o presente de grego, aquele que não tem nada a ver com quem recebe”, alertou.

Entre as sugestões, ela citou playlists personalizadas, livros, porta-retratos, caixas decorativas ou acessórios úteis. Carmen destacou ainda que oferecer um mimo fora das datas comemorativas — por exemplo, para celebrar uma conquista ou por simples lembrança — é “um gesto maravilhoso”.

Presentear colegas: cautela e discrição

No ambiente de trabalho, onde nem sempre é possível presentear todos, o amigo secreto segue como a alternativa ideal.

Mas se o desejo for presentear colegas específicos, Carmen apontou duas regras essenciais:

Evite exagerar no valor, para não gerar constrangimento ou obrigação de retribuição.

Entregue discretamente, de preferência em um momento reservado, “longe dos outros, para não provocar ciúme ou fofoca”.

Segundo a instrutora, o ideal é fazer a entrega “durante um almoço ou encontro casual, nunca diante de todos”.

A obrigação da gentileza: como agradecer

Receber um presente também exige etiqueta e delicadeza. Carmen Peixoto reforçou que “a gentileza é agradecer sempre”.

Quando o presente for entregue pessoalmente, o ideal é abrir e agradecer na hora. Se for recebido à distância, o agradecimento pode ser feito por mensagem, e-mail ou cartão físico, sempre mencionando o presente e o apreço por ele.

A especialista lembrou que um cartão assinado de próprio punho com uma frase gentil “é uma cortesia que nunca é esquecida”.

Acompanhe na íntegra:

*Texto escrito com auxílio de inteligência artificial, com base em conteúdo original da Rádio Jornal, e sob supervisão e análise de jornalistas profissionais.

