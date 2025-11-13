Shopping Tacaruna abre espaço para ações beneficientes no Recife
Durante o mês de novembro, o Shopping Tacaruna contará com diversas ações beneficientes para alegrar o Natal de diversas famílias do Recife
Em 2025, o Shopping Tacaruna abre as portas para promoção da solidariedade durante às festas de fim de ano.
Assim como outros anos, o centro de compras reabre a Loja de Natal do Tacaruna Social, projeto do empreendimento para a melhoria da qualidade de vida da população que reside ao redor do local.
Além disso, o público geral também poderá contribuir com diversas outras causas com a chegada de bazares organizados por algumas institiuções sociais.
“Com essas iniciativas, o Shopping Tacaruna reafirma o seu papel de agente de transformação social, unindo clientes, lojistas e instituições em uma corrente de generosidade e empatia que marca o verdadeiro espírito do Natal”, destaca a superintendente Sandra Arruda.
Todo o valor arrecadado pela venda dos produtos será destinado às alunas do Tacaruna Social, de forma proporcional, conforme participação nas oficianas que foram realizadas em 2025.
Loja de Natal Tacaruna Social
A Loja de Natal Tacaruna Social fica localizada no segundo piso do shopping, próximo à loja Nhec Nhec, composta por produtos confeccionadas pelas artesãs que participaram das oficinas do projeto. E a variedade é enorme: você pode encontrar artigos de decoração, produtos infantis, religiosos, chaveiros e muito mais.
Ao todo, foram mais de 20 oficinas realizadas durante o ano de 2025, com mais de 70 mulheres participantes.
A loja também colabora com algumas instituições sociais, como: Grupo de Ajuda à Criança Carente com Câncer de Pernambuco (GAC-PE), IMIP, Instituto Dom Helder Câmara, Associação de Apoio à Criança e ao Adolescente (AACA), Tapeçaria Timbi e Hospital de Câncer de Pernambuco.
“A Loja de Natal é uma das ações mais queridas e simbólicas do Tacaruna Social. Além de oferecer presentes criativos e acessíveis, ela tem o importante papel de dar visibilidade ao trabalho de quem transforma criatividade em sustento. É a culminância de um ano de trabalho de transformações sociais”, destaca a superintendente Sandra Arruda.
“Quando o cliente escolhe comprar um presente na Loja de Natal do Tacaruna Social, ele está contribuindo diretamente para o fortalecimento do Tacaruna Social e de instituições que fazem a diferença na vida de muitas pessoas”, completa.
O projeto conta com produtos a partir de R$ 10, até o dia 5 de janeiro de 2026, acompanhando o horário de funcionamento do shopping.
Bazar Solidário do Lar de Clara
Já o Bazar Solidário do Lar de Clara, que acontece nos dias 14 e 15 de novembro, chega com o tema "Aquecendo Corações para o Natal", localizado na Praça de Alimentação Recife, ao lado da Michelle Lingerie, no piso L2.
Com entrada gratuita, a iniciativa busca arrecadar recursos para manter as atividades da instituição, que apoia integralmente diversas famílias em situação de vulnerabilidade social. O bazar contará com roupas femininas e masculinas, calçados, brinquedos, acessórios e itens de decoração, com valores a partir de R$ 10. Na sexta-feira, o evento funcionará das 9h às 22h, e no sábado, devido ao Feriado da Proclamação da República, o horário será das 12h às 21h.
Loja Avança Mulher
O programa Avança Mulher, promovido pela Soma com Você, com fomento da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia de Pernambuco (FACEPE) e apoio do Shopping Tacaruna, é responsável por capacitar mulheres periféricas e incentivar o empreendedorismo.
O incentivo chega ao Tacaruna em um espaço colaborativo, localizado no segundo piso, próximo à C&A. de 17 a 30 de novembro, com produtos comercializados pelas beneficiadas, com decoração natalina, acessórios têxteis, mundo pet, entre outros.
Bazar Solidário Oásis de Dan
Já nos dias 27 a 30 e novembro, acontece a 4ª edição do bazar em prol da Associação Espírita Oásis de Dan, localizada em Jaboatão dos Guararapes. Serão disponibilizadas mais de 3 mil peças voltadas para todos os tipos de público, com valores que variam entre R$20 e R$ 1.000.
Serviço:
- Loja de Natal do Tacaruna Social
Até o dia 5 de janeiro de 2026
- Bazar Solidário do Lar de Clara
Dias 14 e 15 de novembro
- Loja Avança Mulher
17 a 30 de novembro
- Bazar Solidário Oásis de Dan
27 a 30 de novembro