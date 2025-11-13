Shopping Tacaruna abre espaço para ações beneficientes no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Durante o mês de novembro, o Shopping Tacaruna contará com diversas ações beneficientes para alegrar o Natal de diversas famílias do Recife

Clique aqui e escute a matéria

Em 2025, o Shopping Tacaruna abre as portas para promoção da solidariedade durante às festas de fim de ano.

Assim como outros anos, o centro de compras reabre a Loja de Natal do Tacaruna Social, projeto do empreendimento para a melhoria da qualidade de vida da população que reside ao redor do local.

Além disso, o público geral também poderá contribuir com diversas outras causas com a chegada de bazares organizados por algumas institiuções sociais.

“Com essas iniciativas, o Shopping Tacaruna reafirma o seu papel de agente de transformação social, unindo clientes, lojistas e instituições em uma corrente de generosidade e empatia que marca o verdadeiro espírito do Natal”, destaca a superintendente Sandra Arruda.

Todo o valor arrecadado pela venda dos produtos será destinado às alunas do Tacaruna Social, de forma proporcional, conforme participação nas oficianas que foram realizadas em 2025.

Loja de Natal Tacaruna Social

Imagem da Loja de Natal do Tacaruna Social - Sophia Aires

A Loja de Natal Tacaruna Social fica localizada no segundo piso do shopping, próximo à loja Nhec Nhec, composta por produtos confeccionadas pelas artesãs que participaram das oficinas do projeto. E a variedade é enorme: você pode encontrar artigos de decoração, produtos infantis, religiosos, chaveiros e muito mais.

Ao todo, foram mais de 20 oficinas realizadas durante o ano de 2025, com mais de 70 mulheres participantes.

A loja também colabora com algumas instituições sociais, como: Grupo de Ajuda à Criança Carente com Câncer de Pernambuco (GAC-PE), IMIP, Instituto Dom Helder Câmara, Associação de Apoio à Criança e ao Adolescente (AACA), Tapeçaria Timbi e Hospital de Câncer de Pernambuco.

“A Loja de Natal é uma das ações mais queridas e simbólicas do Tacaruna Social. Além de oferecer presentes criativos e acessíveis, ela tem o importante papel de dar visibilidade ao trabalho de quem transforma criatividade em sustento. É a culminância de um ano de trabalho de transformações sociais”, destaca a superintendente Sandra Arruda.

“Quando o cliente escolhe comprar um presente na Loja de Natal do Tacaruna Social, ele está contribuindo diretamente para o fortalecimento do Tacaruna Social e de instituições que fazem a diferença na vida de muitas pessoas”, completa.

O projeto conta com produtos a partir de R$ 10, até o dia 5 de janeiro de 2026, acompanhando o horário de funcionamento do shopping.

Bazar Solidário do Lar de Clara

Já o Bazar Solidário do Lar de Clara, que acontece nos dias 14 e 15 de novembro, chega com o tema "Aquecendo Corações para o Natal", localizado na Praça de Alimentação Recife, ao lado da Michelle Lingerie, no piso L2.

Com entrada gratuita, a iniciativa busca arrecadar recursos para manter as atividades da instituição, que apoia integralmente diversas famílias em situação de vulnerabilidade social. O bazar contará com roupas femininas e masculinas, calçados, brinquedos, acessórios e itens de decoração, com valores a partir de R$ 10. Na sexta-feira, o evento funcionará das 9h às 22h, e no sábado, devido ao Feriado da Proclamação da República, o horário será das 12h às 21h.

Loja Avança Mulher

O programa Avança Mulher, promovido pela Soma com Você, com fomento da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia de Pernambuco (FACEPE) e apoio do Shopping Tacaruna, é responsável por capacitar mulheres periféricas e incentivar o empreendedorismo.

O incentivo chega ao Tacaruna em um espaço colaborativo, localizado no segundo piso, próximo à C&A. de 17 a 30 de novembro, com produtos comercializados pelas beneficiadas, com decoração natalina, acessórios têxteis, mundo pet, entre outros.

Bazar Solidário Oásis de Dan

Já nos dias 27 a 30 e novembro, acontece a 4ª edição do bazar em prol da Associação Espírita Oásis de Dan, localizada em Jaboatão dos Guararapes. Serão disponibilizadas mais de 3 mil peças voltadas para todos os tipos de público, com valores que variam entre R$20 e R$ 1.000.

Serviço:

Imagem da Loja de Natal do Tacaruna Social - Sophia Aires

Loja de Natal do Tacaruna Social

Até o dia 5 de janeiro de 2026

Bazar Solidário do Lar de Clara

Dias 14 e 15 de novembro

Loja Avança Mulher

17 a 30 de novembro

Bazar Solidário Oásis de Dan

27 a 30 de novembro