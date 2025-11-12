Em ação solidária, Prata Rara e Shopping Tacaruna entregam próteses a mulheres mastectomizadas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O momento foi marcado por acolhimento, troca de experiências e mensagens de incentivo à autoestima e ao cuidado com a saúde da mulher

Em uma iniciativa marcada pela empatia e pelo compromisso com o bem-estar feminino, a rede de lojas Prata Rara, em parceria com o Shopping Tacaruna, promoveu uma ação solidária voltada para mulheres mastectomizadas.

Durante o evento, foram entregues próteses mamárias externas, em um encontro repleto de acolhimento, troca de experiências e incentivo à autoestima.

A ação contou com o apoio de parceiros como a Vista-se de Vida, empresa comandada por Juliana Miranda, responsável pela confecção e doação das próteses, e com o envolvimento do Espaço Maetamorfose, que contribuiu com conteúdos digitais e materiais de apoio emocional.

Representantes do Hospital do Câncer também estiveram presentes, fortalecendo a conexão entre o projeto e as pacientes beneficiadas.

“Foi uma ação conjunta voltada para a conscientização e o cuidado com a saúde da mulher, que mexeu muito com a nossa emoção. Cada história compartilhada nos inspira a seguir promovendo iniciativas que transformam vidas”, destacou Hellen Postai, empresária à frente da rede Prata Rara.