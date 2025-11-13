fechar
Observatório da Tv

Netflix se antecipa e lança três filmes de Natal em novembro

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 13/11/2025 às 7:04
Netflix se antecipa e lança três filmes de Natal em novembro
Netflix se antecipa e lança três filmes de Natal em novembro

A Netflix decidiu começar as celebrações natalinas mais cedo neste ano. A plataforma preparou uma maratona especial com três novos filmes de Natal, todos programados para estrear ainda em novembro.

As produções prometem entregar tudo o que o público ama nessa época: romances, encontros inesperados, histórias sobre família e, claro, muita magia festiva.

Confira os títulos que chegam ao catálogo:

1. Um Natal Ex-pecial – 12 de novembro

Um casal recém-separado decide reunir os filhos para celebrar um último Natal juntos antes do divórcio oficial. O que deveria ser uma festa tranquila se transforma em uma confusão completa quando a nova namorada do (ainda) marido aparece para participar da ceia. Estrelado por Alicia Silverstone e Oliver Hudson, o filme mistura drama familiar, humor e aquele toque caótico típico das festas de fim de ano.

2. Borbulhas de Amor – 19 de novembro

Em plena época natalina, uma empresária determinada viaja a Paris com a missão de comprar uma marca tradicional de champanhe. Mas seus planos mudam quando ela se apaixona pelo filho do dono da vinícola, que faz de tudo para impedir a venda e preservar o legado da família. Com Minka Kelly e Tom Wozniczka, o longa combina romance, paisagens deslumbrantes e o encanto do Natal europeu.

3. Feliz Assalto! – 26 de novembro

Dois ladrões descobrem que planejam roubar a mesma loja em Londres na véspera de Natal. Forçados a colaborar, eles se envolvem em uma série de confusões que colocam o golpe em risco, especialmente quando percebem que estão se apaixonando. Estrelado por Olivia Holt e Connor Swindells, o filme aposta em humor, ação e romance para fechar o mês em clima de comédia natalina.

Com essas três estreias, a Netflix dá início à temporada festiva de 2025 com histórias leves e cheias de espírito natalino, perfeitas para quem já quer entrar no clima das festas antes de dezembro chegar.

