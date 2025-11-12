fechar
Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta quinta-feira

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 12/11/2025 às 8:55
Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta quinta-feira
Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta quinta-feira - Observatório da TV

Nesta quinta-feira (13), às 15h25, na Sessão da Tarde, a TV Globo exibe o filme Mentes Sombrias.

Ficha Técnica:

Mentes Sombrias

Título Original: The Darkest Minds

País de Origem: Americana

Ano de Produção: 2018

Diretor: Jennifer Yuh Nelson

Elenco: Amandla Stenberg, Harris Dickinson, Mandy Moore, Patrick Gibson, Skylan Brooks

Classe: Ficção Científica

Sinopse:

Em um mundo apocalíptico, onde uma pandemia mata a maioria das crianças e adolescentes da América, alguns sobreviventes desenvolvem poderes sobrenaturais.

