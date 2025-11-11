fechar
Observatório da Tv | Notícia

Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta quarta-feira

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 11/11/2025 às 8:47
Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta quarta-feira
Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta quarta-feira - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

Nesta quarta-feira (12), às 15h25, na Sessão da Tarde, a TV Globo exibe o filme Juntos e Enrolados.

Ficha Técnica:

Juntos e Enrolados

Título Original: Juntos e Enrolados

País de Origem: Brasileira

Ano de Produção: 2020

Diretor: Eduardo Vaisman, Rodrigo Vanderputt

Elenco: Cacau Protásio, Rafael Portugal, Evelyn Castro

Classe: Comédia

Sinopse:

No dia do sonhado casamento de Julio e Daiana, uma mensagem coloca ponto final no relacionamento. Eles acabam comemorando o divórcio.

Confira outros filmes que estarão em cartaz durante a semana na TV

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

Prequel de A Hora do Mal já está em desenvolvimento com Zach Cregger no comando
A Hora do Mal

Prequel de A Hora do Mal já está em desenvolvimento com Zach Cregger no comando
Cine Maior – Saiba qual filme a Record TV exibe neste domingo
Cine Maior

Cine Maior – Saiba qual filme a Record TV exibe neste domingo

Compartilhe

Tags