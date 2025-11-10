Prequel de A Hora do Mal já está em desenvolvimento com Zach Cregger no comando

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Os fãs de A Hora do Mal já podem se preparar para voltar ao universo sombrio criado por Zach Cregger. O diretor confirmou que está trabalhando oficialmente em um prequel do terror que conquistou o público e a crítica neste ano.

Segundo o The Hollywood Reporter, a nova trama vai mergulhar no passado de tia Gladys, personagem vivida por Amy Madigan no filme original. A atriz demonstrou interesse em retornar ao papel, mas ainda não tem presença garantida no elenco. “Eu adoraria voltar a viver dentro da cabeça do Zach, mas vamos ver se isso acontece”, disse Madigan.

Descrito como um épico de terror interconectado, A Hora do Mal chamou atenção por sua narrativa fragmentada e atmosfera sufocante, lembrando o estilo de Magnólia, de Paul Thomas Anderson. O projeto original gerou uma verdadeira disputa entre estúdios antes mesmo de sair do papel e agora o prelúdio promete repetir o fenômeno.

Com Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich e Benedict Wong no elenco do longa original, o sucesso pavimentou o caminho para que Cregger se tornasse uma das novas vozes do terror moderno. O cineasta deve continuar sua parceria com a Warner Bros., que aposta nele como um possível sucessor de James Wan, criador de Invocação do Mal.

Ainda sem título e sem previsão de estreia, a prequela de A Hora do Mal promete expandir o universo da franquia e explorar as origens do mal que assombra a história e, se depender do diretor, vem aí mais um terror intenso, psicológico e imprevisível.