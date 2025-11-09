fechar
Por Redação - Observatório da TV Publicado em 09/11/2025 às 8:58
Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta segunda-feira

Nesta segunda-feira (10), às 15h25, na Sessão da Tarde, a TV Globo exibe o filme Safety – Uma Jogada de Coragem.

Ficha Técnica:

Safety – Uma Jogada de Coragem

Título Original: Safety

País de Origem: Americana

Ano de Produção: 2025

Diretor: Reginald Hudlin

Elenco: Jay Reeves, Thaddeus J. Mixson, Corinne Foxx

Classe: Drama

Sinopse:

Safety é a história de Ray McElrathbey (Jay Reeves), um jovem jogador de futebol americano que enfrenta uma série de desafiadores obstáculos na vida.

