Tela Quente – Saiba qual filme a TV Globo exibe nesta segunda-feira

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 09/11/2025 às 8:37
Nesta segunda-feira (10), às 22h25, na Tela Quente, a TV Globo exibe o filme Ficção Americana.

Ficha Técnica:

Ficção Americana

Título Original: American Fiction

País de Origem: Americana

Ano de Produção: 2025

Diretor: Cord Jefferson

Elenco: Jeffrey Wright, Skyler Wright, John Ales

Classe: Comédia Romântica

Sinopse:

Monk, um brilhante escritor negro cujos livros não são populares, é pressionado por seu editor a criar uma obra comercial.

