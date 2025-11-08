Cine Maior – Saiba qual filme a Record TV exibe neste domingo
Clique aqui e escute a matéria
Neste domingo (09), às 14h15, no Cine Maior, a Record TV exibe o filme Invasão à Casa Branca.
Ficha Técnica:
Invasão à Casa Branca
Título Original: Olympus Has Fallen
Elenco: Gerard Butler, Aaron Eckhart, Morgan Freeman, Angela Bassett, Dylan McDermott e Rick Yune.
Gênero: Ação
Distribuidora: Telefilms
Sinopse:
Mike Banning (Gerard Butler) é um dedicado funcionário do serviço secreto americano que tem a função proteger o presidente Benjamin Asher (Aaron Eckhart) e sua família. Ao levá-los para uma festa de Natal, uma intensa nevasca faz com que o carro em que estão o presidente e sua esposa, Margaret (Ashley Judd), sofra um acidente. Mike consegue salvar Benjamin, mas a primeira-dama morre. A partir de então, Mike é deslocado para um serviço burocrático de escritório em Washington, que ele detesta. Dezoito meses depois, a Casa Branca é atacada por terroristas norte-coreanos. Percebendo o pânico na população e o perigo que o presidente corre, Mike segue para a Casa Branca para ajudar no que pode. Lá ele encontra toda a equipe de segurança local dizimada, e se torna a única esperança para combater os terroristas e salvar o presidente.
Confira outros filmes que estarão em cartaz durante a semana na TV
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br