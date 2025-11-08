fechar
Observatório da Tv | Notícia

Prequel de A Hora do Mal já está em desenvolvimento com Zach Cregger no comando

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 08/11/2025 às 7:05
Prequel de A Hora do Mal já está em desenvolvimento com Zach Cregger no comando
Prequel de A Hora do Mal já está em desenvolvimento com Zach Cregger no comando - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

Os fãs de A Hora do Mal já podem se preparar para voltar ao universo sombrio criado por Zach Cregger. O diretor confirmou que está trabalhando oficialmente em um prequel do terror que conquistou o público e a crítica neste ano.

Segundo o The Hollywood Reporter, a nova trama vai mergulhar no passado de tia Gladys, personagem vivida por Amy Madigan no filme original. A atriz demonstrou interesse em retornar ao papel, mas ainda não tem presença garantida no elenco. “Eu adoraria voltar a viver dentro da cabeça do Zach, mas vamos ver se isso acontece”, disse Madigan.

Descrito como um épico de terror interconectado, A Hora do Mal chamou atenção por sua narrativa fragmentada e atmosfera sufocante, lembrando o estilo de Magnólia, de Paul Thomas Anderson. O projeto original gerou uma verdadeira disputa entre estúdios antes mesmo de sair do papel e agora o prelúdio promete repetir o fenômeno.

Com Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich e Benedict Wong no elenco do longa original, o sucesso pavimentou o caminho para que Cregger se tornasse uma das novas vozes do terror moderno. O cineasta deve continuar sua parceria com a Warner Bros., que aposta nele como um possível sucessor de James Wan, criador de Invocação do Mal.

Ainda sem título e sem previsão de estreia, a prequela de A Hora do Mal promete expandir o universo da franquia e explorar as origens do mal que assombra a história e, se depender do diretor, vem aí mais um terror intenso, psicológico e imprevisível.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

Cine Aventura – Saiba qual filme a Record TV exibe neste sábado
Cine Aventura

Cine Aventura – Saiba qual filme a Record TV exibe neste sábado
Super Tela – Saiba qual filme a Record TV exibe neste sábado
Filmes

Super Tela – Saiba qual filme a Record TV exibe neste sábado

Compartilhe

Tags