Mostra La Ursa das Artes celebra cultura negra em São Lourenço da Mata

Entre os dias 19 e 23 de novembro, o evento reúne manifestações como Capoeira Angola, Maracatu, Urso e outras expressões culturais

Música, Cinema, Dança, Teatro e Cultura Popular se encontram na 2ª edição da Mostra La Ursa das Artes, que acontece nos dias 19, 21, 22 e 23 de novembro, em São Lourenço da Mata.

Exaltando o Novembro Negro e criada para valorizar e fomentar as manifestações artísticas tradicionais e contemporâneas da cidade metropolitana, este ano, o projeto vai passar pelos bairros Tiúma e Parque Capibaribe, além da região central, com uma programação gratuita.

O público vai poder assistir a sessões de filmes, apresentações musicais, além de participar de rodas de conversa sobre patrimônio, memória e identidade.

Após o sucesso da primeira edição, realizada em 2024, o evento retorna mantendo o compromisso de valorizar a cultura popular, desta vez, com atenção especial para a produção local e patrimônio cultural imaterial.

Realizado pela Pareia Cultural Produções Criativas e com incentivo da Política Nacional Aldir Blanc, o evento conta com intérpretes de Libras e celebra elementos culturais negros, que nascem nas ruas, nos bairros, nos terreiros e nas tradições que atravessam gerações em São Lourenço da Mata.

Para Thays Melo, idealizadora e produtora executiva do projeto, nascida e criada na cidade, a Mostra representa o ativismo pela valorização e visibilidade das manifestações culturais do território onde cresceu e aprendeu a amar a cultura popular.

“São Lourenço da Mata é um município com grande potencial artístico que precisa de mais ações de fomento e difusão dos seus bens culturais. Temos uma juventude criativa que precisa ter mais oportunidades de acessar uma formação que contribua para o seu desenvolvimento e emancipação”, comenta Thays. A mostra representa o compromisso com a manutenção da memória e os saberes do povo preto, especialmente, que formam a identidade cultural na cidade, reconhecendo expressões vivas como ponto fundamental para a construção de uma sociedade mais diversa.

O nome do evento é inspirado na figura simbólica e popular da La Ursa, brincadeira tradicional que resiste e pulsa com força em São Lourenço da Mata. Por meio de uma programação diversa, a Mostra aproxima o público de grupos e artistas que reverberam o potencial criativo da cidade e do estado. Os espetáculos e apresentações artísticas são protagonizados por performances genuinamente pernambucanas que simbolizam a diversidade do território.

Este ano, a Mostra repete a parceria com o Quintal Capibaribe, que se une à programação por meio da realização do “Parque Criativo: Circuito de Oficinas e Inovações Culturais” nos dias 22 e 23. Haverá ainda uma feirinha criativa reunindo afroempreendedores locais.

Na Escola 10 de Agosto, localizada no Centro, haverá uma atividade formativa voltada para estudantes e professores da própria instituição com o tema “Patrimônio Cultural Imaterial: memória, identidade e resistência”. O encontro também vai contar com a participação de Vando do Urso (Urso Branco do Cangaçá) e Pai Noé (Maracatu Gavião de Ouro), representantes de manifestações reconhecidas como patrimônios culturais imateriais municipais e nacionais. A mediação será feita por George Messias, historiador e pesquisador.

CINEMA

A edição deste ano contará com três sessões de cinema: Pau Brasil, Tarol e Ursinhas. Cada uma vai exibir até quatro curtas-metragens pernambucanos, além de apresentações artísticas de maracatu, roda de capoeira, orquestra, DJ, dança, teatro, entre outras. Thays Melo assina curadoria musical e da Sessão Pau Brasil.

O público mirim também tem programação especial dentro da Mostra. A programação de filmes infantis que compõem a Sessão Ursinhas é da artista multidisciplinar Iyadirê Zidanes, que atua com Cinema e Audiovisual, Música, Teatro e Poesia.

Os filmes serão exibidos no Sesc Ler São Lourenço, no bairro Tiúma e na Sede do Quintal Capibaribe, no Parque Capibaribe. Entre os longas selecionados estão “O Homem do Fraque Verde”, dirigido pelo cineasta Petrônio Lorena.

O filme retrata o cortejo do "Homem da Meia-Noite", que acontece no sítio histórico de Olinda, em Pernambuco, desde 1932, sempre à meia-noite do sábado para o domingo de carnaval.

MOSTRA LA URSA