fechar
Cultura | Notícia

Galeria Tato participa da Fliporto Arte 2025 com recorte de sua nova fase

Com obras que atravessam pintura, escultura, instalação e grafismos, a Galeria Tato apresenta na Fliporto Arte um panorama de seu atual momento

Por Emannuel Bento Publicado em 13/11/2025 às 18:47
Obra de Desirée Hirtenkauf integra mostra da Galeria Tato na Fliporto Arte
Obra de Desirée Hirtenkauf integra mostra da Galeria Tato na Fliporto Arte - DIVULGAÇÃO

Clique aqui e escute a matéria

Com 15 anos dedicados à arte contemporânea brasileira, a Galeria Tato, de São Paulo, integra a 20ª edição da Fliporto Arte 2025, que acontece de 13 a 16 de novembro, no Espaço Janete Costa, no Parque Dona Lindu.

A galeria tem relação com Pernambuco, com boa parte de seu casting sendo formadao por artistas do Estado, e esteve recentemente na Art.PE 2025, também no Recife.

Para esta edição da feira, a Tato apresenta um recorte de sua nova fase, reunindo sete artistas cujas práticas atravessam pintura, escultura, instalação e técnicas gráficas.

Linguagens contemporâneas

No estande, o público encontrará obras que exploram o grafismo urbano, a tridimensionalidade, o gesto artesanal, as paisagens imaginárias, o bordado e abordagens críticas e materiais diversas.

DIVULGAÇÃO
Tato Dislacio é responsável pela Galeria Tato, de São Paulo - DIVULGAÇÃO

Segundo o galerista Tato DiLascio, a Fliporto Arte "reafirma a potência da produção artística para além do eixo Rio-São Paulo, fortalecendo a cena contemporânea nacional e projetando olhares para direções novas”.

"A presença da Galeria TATO nesta edição da feira só faz reforçar o nosso compromisso em apoiar artistas e iniciativas que ampliam o alcance da arte brasileira e sua circulação em diferentes territórios".

Artistas presentes

DIVULGAÇÃO
Obra de Anna Guerra integra mostra da Galeria Tato na Fliporto Arte - DIVULGAÇÃO

Participam desta seleção:

  • Desirée Hirtenkauf, que desenvolve trabalhos em linha expandida, entre panôs e instalações costuradas;
  • Luiz 83, cujo percurso dialoga com o grafite e a pichação;
  • Lucas Quintas, que investiga relações lúdicas e matemáticas em desenho, escultura e instalação;
  • Anna Guerra, dedicada ao fio e ao gesto manual em obras tridimensionais;
  • Juniara Albuquerque, que ressignifica ossos em esculturas de forte crítica social;
  • Ana Michaelis, criadora de paisagens imaginárias e misteriosas.

Também integram o estande Pedro Hórak, que se apropria de desenhos técnicos, patentes e tipografias, e Pedro Orlando, artista convidado, cujas obras expandem a visualidade do corpo humano e refletem sobre vivências LGBTQIA+.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Destaques pernambucanos

DIVULGAÇÃO
Obra de Juniara Albuquerque integra mostra da Galeria Tato na Fliporto Arte - DIVULGAÇÃO

As pernambucanas Juniara Albuquerque e Ana Guerra apresentam seus trabalhos em sua cidade natal.

Juniara Albuquerque (1995), artista visual e pessoa não binária, transforma carcaças de animais recolhidas no sertão nordestino em esculturas de cores intensas, tratadas com tinta automotiva — material ligado ao ofício do pai, funileiro há mais de três décadas. Sua obra confronta morte, memória e matéria, criando composições que tensionam crítica social e poesia.

Ana Guerra (1970) transita entre o erudito e o popular, partindo de elementos de brasilidade, tradições religiosas e cultura material. Inspirada na arte popular e no imaginário do cordel, desenvolve uma poética do recorte e da estampa que reinventa o cotidiano com sutileza e vigor.

SERVIÇO
Estande – Galeria Tato | Fliporto Arte 2025
Quando: 13 a 16 de novembro
Onde: Espaço Janete Costa – Parque Dona Lindu (Av. Boa Viagem, s/n – Boa Viagem, Recife)

Saiba como acessar o JC Premium

Leia também

Horóscopo 14/11: Sua concentração é sua força para cuidar dos interesses e das atividades
Astrologia

Horóscopo 14/11: Sua concentração é sua força para cuidar dos interesses e das atividades
Festa no Recife celebra os 45 anos de Guilty, disco de Barbra Streisand
MÚSICA

Festa no Recife celebra os 45 anos de Guilty, disco de Barbra Streisand

Compartilhe

Tags