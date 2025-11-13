Galeria Tato participa da Fliporto Arte 2025 com recorte de sua nova fase

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com obras que atravessam pintura, escultura, instalação e grafismos, a Galeria Tato apresenta na Fliporto Arte um panorama de seu atual momento

Com 15 anos dedicados à arte contemporânea brasileira, a Galeria Tato, de São Paulo, integra a 20ª edição da Fliporto Arte 2025, que acontece de 13 a 16 de novembro, no Espaço Janete Costa, no Parque Dona Lindu.

A galeria tem relação com Pernambuco, com boa parte de seu casting sendo formadao por artistas do Estado, e esteve recentemente na Art.PE 2025, também no Recife.

Para esta edição da feira, a Tato apresenta um recorte de sua nova fase, reunindo sete artistas cujas práticas atravessam pintura, escultura, instalação e técnicas gráficas.

Linguagens contemporâneas

No estande, o público encontrará obras que exploram o grafismo urbano, a tridimensionalidade, o gesto artesanal, as paisagens imaginárias, o bordado e abordagens críticas e materiais diversas.

Tato Dislacio é responsável pela Galeria Tato, de São Paulo - DIVULGAÇÃO

Segundo o galerista Tato DiLascio, a Fliporto Arte "reafirma a potência da produção artística para além do eixo Rio-São Paulo, fortalecendo a cena contemporânea nacional e projetando olhares para direções novas”.

"A presença da Galeria TATO nesta edição da feira só faz reforçar o nosso compromisso em apoiar artistas e iniciativas que ampliam o alcance da arte brasileira e sua circulação em diferentes territórios".



Artistas presentes

Obra de Anna Guerra integra mostra da Galeria Tato na Fliporto Arte - DIVULGAÇÃO

Participam desta seleção:

Desirée Hirtenkauf, que desenvolve trabalhos em linha expandida, entre panôs e instalações costuradas;



que desenvolve trabalhos em linha expandida, entre panôs e instalações costuradas; Luiz 83, cujo percurso dialoga com o grafite e a pichação;



cujo percurso dialoga com o grafite e a pichação; Lucas Quintas, que investiga relações lúdicas e matemáticas em desenho, escultura e instalação;



que investiga relações lúdicas e matemáticas em desenho, escultura e instalação; Anna Guerra, dedicada ao fio e ao gesto manual em obras tridimensionais;



dedicada ao fio e ao gesto manual em obras tridimensionais; Juniara Albuquerque, que ressignifica ossos em esculturas de forte crítica social;



Ana Michaelis, criadora de paisagens imaginárias e misteriosas.

Também integram o estande Pedro Hórak, que se apropria de desenhos técnicos, patentes e tipografias, e Pedro Orlando, artista convidado, cujas obras expandem a visualidade do corpo humano e refletem sobre vivências LGBTQIA+.

Destaques pernambucanos

Obra de Juniara Albuquerque integra mostra da Galeria Tato na Fliporto Arte - DIVULGAÇÃO

As pernambucanas Juniara Albuquerque e Ana Guerra apresentam seus trabalhos em sua cidade natal.

Juniara Albuquerque (1995), artista visual e pessoa não binária, transforma carcaças de animais recolhidas no sertão nordestino em esculturas de cores intensas, tratadas com tinta automotiva — material ligado ao ofício do pai, funileiro há mais de três décadas. Sua obra confronta morte, memória e matéria, criando composições que tensionam crítica social e poesia.

Ana Guerra (1970) transita entre o erudito e o popular, partindo de elementos de brasilidade, tradições religiosas e cultura material. Inspirada na arte popular e no imaginário do cordel, desenvolve uma poética do recorte e da estampa que reinventa o cotidiano com sutileza e vigor.

SERVIÇO

Estande – Galeria Tato | Fliporto Arte 2025

Quando: 13 a 16 de novembro

Onde: Espaço Janete Costa – Parque Dona Lindu (Av. Boa Viagem, s/n – Boa Viagem, Recife)

