Festa no Recife celebra os 45 anos de Guilty, disco de Barbra Streisand
The Retrô celebra álbum emblemático da carreira da diva com performance de Sayuri Heiwa e DJs Barreto, André Navarro, Emílio Vega e Marcílio
A festa The Retrô realiza, no sábado (15), uma edição especial dedicada aos 45 anos de Guilty, um dos discos mais emblemáticos da carreira de Barbra Streisand. O evento ocorre no Nexus Bar, na Boa Vista, a partir das 20h, reunindo nostalgia e homenagens à diva norte-americana.
A noite terá uma performance inédita da drag queen Sayuri Heiwa, conhecida como a Drag Japa do Brasil. No palco, ela apresenta um lip sync com três faixas do álbum e encerra com o dueto "No More Tears (Enough Is Enough)", gravado por Streisand ao lado de Donna Summer — um dos momentos mais marcantes da era disco.
O line-up da The Retrô reúne nomes da cena LGBTQIA+ recifense: Barreto (ex-Misty), André Navarro (ex-Bear Celebration), Emílio Vega (Club Metrópole) e Marcílio (ex-Butterfly). A festa segue até as 4h da manhã.
Segundo o produtor Fred Queiroz, idealizador da The Retrô, esta é a primeira vez que a noite dedica uma homenagem à cantora. "Pouco se tem registro de drags encarnando Barbra Streisand, uma diva que representa uma geração inteira de romantismo e sofisticação", afirma.
Guilty
Lançado em 1980 e produzido por Barry Gibb, dos Bee Gees, Guilty ultrapassou 15 milhões de cópias vendidas no mundo e rendeu a Streisand o Grammy de Melhor Performance Pop em Dupla ou Grupo.
Canções como "Woman in Love", "What Kind of Fool" e a faixa-título consolidaram o disco entre os favoritos do público. No Brasil, o álbum teve ampla repercussão e chegou a integrar coletâneas populares nos anos 1980.
A festa também relembra a dimensão social da artista, que ao longo da carreira se destacou pelo ativismo em defesa dos direitos LGBTQIA+.
Em meio à crise da AIDS, Streisand realizou o concerto beneficente One Voice (1986), transmitido pela TV e responsável por angariar milhões de dólares para instituições de caridade — gesto que a levou a receber o prêmio “Commitment To Life” da AIDS Project Los Angeles, em 1992.
SERVIÇO
The Retrô – Especial Guilty
Onde: Nexus Bar – Av. Manoel Borba, 796, Boa Vista
Quando: Sábado (15), das 20h às 4h
Quanto: R$ 30 (individual) e R$ 50 (duplo), à venda via Pix
Informações: (81) 99773-8091 ou pelo Sympla.