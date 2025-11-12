fechar
Cultura | Notícia

Cantor recifense de brega-funk VT Kebradeira é preso; saiba o motivo

Conhecido por sucessos no brega-funk pernambucano, cantor e dançarino foi preso em flagrante durante viagem de ônibus no Distrito Federal

Por Emannuel Bento Publicado em 12/11/2025 às 12:09
VT Kebradeira nas grava&ccedil;&otilde;es do DVD Barzinho do VT, gravado no Recife
VT Kebradeira nas gravações do DVD Barzinho do VT, gravado no Recife - WILKER SILVA/DIVULGAÇÃO

O cantor e dançarino VT Kebradeira, conhecido por sucessos no brega-funk pernambucano, foi preso em flagrante na noite desta terça-feira (11), no Distrito Federal.

Ele foi acusado de injúria racial contra uma mulher dentro de um ônibus interestadual. As informações são do Metrópoles.

Segundo a Polícia Civil do DF, o artista — cujo nome verdadeiro é Ewerton Cláudio, de 24 anos — foi detido pela 35ª Delegacia de Polícia, em Sobradinho 2, após assediar e ofender uma passageira com insultos racistas durante o trajeto de São Paulo (SP) para Natal (RN).

Ofensas racistas dentro do ônibus

De acordo com o relato da vítima, o cantor havia embarcado em Goiânia (GO) e seguia para Natal, onde faria um show. Durante a viagem, ele teria pedido para dividir uma coberta, e a mulher aceitou.

Em seguida, o artista teria feito gestos e comentários de cunho sexual, o que fez a passageira se afastar.

Incomodado com a recusa, VT Kebradeira teria reagido com ofensas racistas, dizendo: "Nem gosto de preta mesmo, sua macaca."

O episódio aconteceu quando o ônibus parou na rodoviária de Sobradinho, no Distrito Federal. A polícia foi acionada e o veículo acabou sendo levado à 35ª DP, onde o cantor foi preso em flagrante.

Quem é VT Kebradeira?

Natural do Recife (PE), VT Kebradeira começou a carreira como dançarino, antes de conquistar espaço como cantor de brega-funk. Ele já lançou músicas com nomes conhecidos do cenário musical, como Mari Fernandez e Henry Freitas, e acumula milhares de seguidores e visualizações nas redes sociais.

Essa não é a primeira vez que o artista se envolve em polêmica. Em dezembro de 2023, ele atropelou uma mulher em João Pessoa (PB) enquanto dirigia embriagado. Na ocasião, alegou ter sofrido um surto psicótico e chegou a ser internado em um hospital local.

