fechar
Pernambuco | Notícia

Exposição de Animais: Último fim de semana tem Kelvis Duran e Conde Só Brega

Último fim de semana da 82ª Exposição de Animais do Cordeiro tem grandes shows e mais de 3 mil animais no Cordeiro. Ingressos custam R$ 12.

Por JC Publicado em 14/11/2025 às 17:32
Último fim de semana da Exposição de Animais do Cordeiro terá programação variada
Último fim de semana da Exposição de Animais do Cordeiro terá programação variada - Tsuey Lan Bizzocchi/Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

A 82ª Exposição Nordestina de Animais e Produtos Derivados entra em seu último fim de semana de programação. O evento, realizado no Parque de Exposições do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife, termina no próximo domingo (16).

Para os últimos dias, o público poderá conferir shows culturais e a exibição de mais de 3 mil animais. Entre os destaques estão coelhos (incluindo a maior e a menor raça do mundo), cobras, caprinos, cavalos, bois e um aquário com mais de 200 espécies de peixes.

“Estamos chegando ao nosso segundo e último fim de semana com a certeza que a 82ª edição já foi um grande sucesso. Sem dúvidas, superamos a nossa expectativa para esse ano", afirmou Delmiro Gouveia, presidente da Sociedade Nordestina dos Criadores.

Leia Também

Programação cultural

Nesta sexta-feira (14), a programação musical conta com Kelvis Duran (19h30) e Banda Metade (23h30).

No sábado (15), o evento recebe um show infantil (16h), seguido por Valquiria Santana (19h30) e Conde Só Brega (23h30).

No domingo (16), último dia, haverá outra apresentação infantil (16h) e show de Marcílio Monthier (18h).

Serviço

O parque funciona das 9h à 1h de quinta a domingo. Os ingressos, disponíveis na bilheteria do evento, custam R$ 12 (inteira) e R$ 6 (meia entrada).

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Crianças até 2 anos não pagam. Pessoas com Deficiência (PCD) também têm acesso liberado, enquanto o acompanhante paga meia-entrada.

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp


#im #ll #ss #jornaldocommercio" />

Leia também

Previsão do tempo: Veja como fica o clima em Pernambuco no fim de semana (14 a 16/11)
METEOROLOGIA

Previsão do tempo: Veja como fica o clima em Pernambuco no fim de semana (14 a 16/11)
Prefeitura do Recife inicia nova rodada do censo para carroceiros
CARROCEIROS

Prefeitura do Recife inicia nova rodada do censo para carroceiros

Compartilhe

Tags