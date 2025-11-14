Exposição de Animais: Último fim de semana tem Kelvis Duran e Conde Só Brega

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Último fim de semana da 82ª Exposição de Animais do Cordeiro tem grandes shows e mais de 3 mil animais no Cordeiro. Ingressos custam R$ 12.

A 82ª Exposição Nordestina de Animais e Produtos Derivados entra em seu último fim de semana de programação. O evento, realizado no Parque de Exposições do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife, termina no próximo domingo (16).

Para os últimos dias, o público poderá conferir shows culturais e a exibição de mais de 3 mil animais. Entre os destaques estão coelhos (incluindo a maior e a menor raça do mundo), cobras, caprinos, cavalos, bois e um aquário com mais de 200 espécies de peixes.

“Estamos chegando ao nosso segundo e último fim de semana com a certeza que a 82ª edição já foi um grande sucesso. Sem dúvidas, superamos a nossa expectativa para esse ano", afirmou Delmiro Gouveia, presidente da Sociedade Nordestina dos Criadores.

Programação cultural

Nesta sexta-feira (14), a programação musical conta com Kelvis Duran (19h30) e Banda Metade (23h30).

No sábado (15), o evento recebe um show infantil (16h), seguido por Valquiria Santana (19h30) e Conde Só Brega (23h30).

No domingo (16), último dia, haverá outra apresentação infantil (16h) e show de Marcílio Monthier (18h).

Serviço

O parque funciona das 9h à 1h de quinta a domingo. Os ingressos, disponíveis na bilheteria do evento, custam R$ 12 (inteira) e R$ 6 (meia entrada).

Crianças até 2 anos não pagam. Pessoas com Deficiência (PCD) também têm acesso liberado, enquanto o acompanhante paga meia-entrada.

