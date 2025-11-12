Mais de 3 mil animais participam da 82ª Exposição Nordestina no Recife
Evento reúne criadores, famílias e amantes do campo no Parque do Cordeiro e deve movimentar R$ 40 milhões em negócios
Clique aqui e escute a matéria
O Parque de Exposições do Cordeiro se transformou em um verdadeiro retrato do campo nordestino com a realização da 82ª Exposição Nordestina de Animais e Produtos Derivados, que segue até o dia 16 de novembro.
Considerada a maior feira agropecuária do Norte e Nordeste e a terceira maior do País, a edição deste ano reúne mais de 3 mil animais e promete movimentar mais de R$ 40 milhões em negócios, consolidando Pernambuco como um dos principais polos da pecuária nacional.
Cabras, bodes, cavalos, coelhos, peixes e répteis compõem o cenário da exposição, que vem encantando tanto o público urbano quanto os profissionais do campo. A mostra é uma vitrine da força do agronegócio pernambucano e do trabalho dos criadores que investem em genética, manejo e bem-estar animal.
Pavilhão de pequenos animais atrai famílias e curiosos
O pavilhão de pequenos animais também tem atraído as famílias. Um dos destaques é a exibição da menor e maior raça de coelho do mundo, que desperta curiosidade e encanta crianças e adultos.
Já o aquário com mais de 200 espécies de peixes ornamentais apresenta um mergulho no universo da diversidade, com espécies de diferentes regiões do país e a possibilidade de o visitante adquirir alguns exemplares para seus próprios aquários.
Exposição de répteis
Outro ponto de grande visitação é a exposição de répteis, aberta diariamente das 14h às 22h, onde o público pode observar cobras de diferentes espécies, incluindo uma com mais de 60 quilos.
A mostra tem caráter educativo e busca conscientizar sobre o respeito à vida silvestre e à preservação ambiental.
Economia
Mais do que um evento voltado ao lazer, a Exposição Nordestina tem papel essencial no fortalecimento da agropecuária regional.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
A feira gera cerca de 3 mil empregos diretos e indiretos, reúne mais de 300 expositores de produtos e serviços e movimenta a economia local, impulsionando setores como hotelaria, alimentação, comércio e turismo rural.
Serviço – 82ª Exposição Nordestina de Animais e Produtos Derivados
Data: de 7 a 16 de novembro de 2025
Local: Parque de Exposições do Cordeiro, Recife (PE)
Horário: 9h às 22h (segunda a quarta) e 9h à 1h (quinta a domingo)
Ingressos: R$ 10 (inteira) / R$ 5 (meia) de segunda a quarta; R$ 12 (inteira) / R$ 6 (meia) de quinta a domingo