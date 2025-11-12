Mais de 3 mil animais participam da 82ª Exposição Nordestina no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Evento reúne criadores, famílias e amantes do campo no Parque do Cordeiro e deve movimentar R$ 40 milhões em negócios

Clique aqui e escute a matéria

O Parque de Exposições do Cordeiro se transformou em um verdadeiro retrato do campo nordestino com a realização da 82ª Exposição Nordestina de Animais e Produtos Derivados, que segue até o dia 16 de novembro.

Considerada a maior feira agropecuária do Norte e Nordeste e a terceira maior do País, a edição deste ano reúne mais de 3 mil animais e promete movimentar mais de R$ 40 milhões em negócios, consolidando Pernambuco como um dos principais polos da pecuária nacional.

Cabras, bodes, cavalos, coelhos, peixes e répteis compõem o cenário da exposição, que vem encantando tanto o público urbano quanto os profissionais do campo. A mostra é uma vitrine da força do agronegócio pernambucano e do trabalho dos criadores que investem em genética, manejo e bem-estar animal.

Pavilhão de pequenos animais atrai famílias e curiosos

O pavilhão de pequenos animais também tem atraído as famílias. Um dos destaques é a exibição da menor e maior raça de coelho do mundo, que desperta curiosidade e encanta crianças e adultos.

Já o aquário com mais de 200 espécies de peixes ornamentais apresenta um mergulho no universo da diversidade, com espécies de diferentes regiões do país e a possibilidade de o visitante adquirir alguns exemplares para seus próprios aquários.

Exposição de répteis

Outro ponto de grande visitação é a exposição de répteis, aberta diariamente das 14h às 22h, onde o público pode observar cobras de diferentes espécies, incluindo uma com mais de 60 quilos.

A mostra tem caráter educativo e busca conscientizar sobre o respeito à vida silvestre e à preservação ambiental.

Economia

Mais do que um evento voltado ao lazer, a Exposição Nordestina tem papel essencial no fortalecimento da agropecuária regional.

A feira gera cerca de 3 mil empregos diretos e indiretos, reúne mais de 300 expositores de produtos e serviços e movimenta a economia local, impulsionando setores como hotelaria, alimentação, comércio e turismo rural.

Serviço – 82ª Exposição Nordestina de Animais e Produtos Derivados

Data: de 7 a 16 de novembro de 2025

Local: Parque de Exposições do Cordeiro, Recife (PE)

Horário: 9h às 22h (segunda a quarta) e 9h à 1h (quinta a domingo)

Ingressos: R$ 10 (inteira) / R$ 5 (meia) de segunda a quarta; R$ 12 (inteira) / R$ 6 (meia) de quinta a domingo

