Jaboatão dos Guararapes firma compromisso por gestão sustentável de resíduos na COP30
Termo assinado durante a COP30 tem objetivo de transformar resíduos sólidos em energia limpa e contribuir para metas de descarbonização
A Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes assinou um Termo de Adesão ao Compromisso de Valorização de Resíduos Sólidos Urbanos durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), em Belém (PA).
O termo inclui ações voltadas à captura de metano, à adoção de melhores práticas na gestão de resíduos orgânicos e ao estímulo à produção de biometano, com o objetivo de transformar resíduos sólidos em energia limpa e contribuir para as metas de descarbonização.
A assinatura aconteceu durante a Sessão Ministerial de Alto Nível - Gestão de Resíduos e Economia Circular na última terça-feira (11). O evento foi promovido pelo Ministério do Meio Ambiente em parceria com a Organização das Nações Unidas (ONU) e a Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente (Abrema) e reuniu representantes de governos locais, especialistas e autoridades nacionais e internacionais.
“Em Jaboatão, a produção de biometano está transformando o antigo aterro sanitário em um polo de energia renovável e inclusão social, prova de que é possível unir crescimento econômico e preservação ambiental”, destacou o prefeito de Jaboatão, Mano Medeiros, que é também vice-presidente de Resíduos Sólidos da Frente Nacional de Prefeitos (FNP).
O município sedia, no bairro da Muribeca, o Ecoparque Jaboatão, onde está em fase final de implantação a primeira planta de biometano de Pernambuco.
O empreendimento, resultado de um investimento de R$ 300 milhões da empresa Ecoplanos Orizon, em parceria com a Copergás, conta com o apoio do Governo do Estado, que destinou R$ 500 milhões. A planta terá capacidade de produzir 110 mil metros cúbicos de biometano por dia, o suficiente para abastecer uma cidade de até 150 mil habitantes.
O projeto ainda integra catadores e ex-presidiários à cadeia produtiva, em parceria com a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos de Pernambuco.
Dados do município
De acordo com um levantamento realizado pelo Instituto Água e Saneamento com base no Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em Jaboatão dos Guararapes, o lixo de 95,7% da população é coletado.
Mais de 5.600 habitantes ainda queimam seu lixo, 113 enterram na propriedade e cerca de 1.400 utilizam outras formas de destino aos resíduos sólidos.
No município, quase 98% da população é atendida com coleta de Resíduos Domiciliares, percentual superior à média estadual (89,6%) e nacional (91,3%). Estes dados são do Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico (SINISA).