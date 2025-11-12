Previsão do tempo: Quarta-feira (12) será de tempo abafado e possibilidade de chuva fraca da Zona da Mata até o litoral pernambucano
Segundo a Apac e o Inmet, o interior permanece seco, enquanto o Litoral e a Zona da Mata podem ter precipitação leve ao longo do dia
A quarta-feira (12) será marcada por sol entre nuvens e pancadas de chuva fraca em áreas da Região Metropolitana, Mata Norte e Mata Sul, de acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).
No Agreste e no Sertão, o tempo continua seco e estável, com predomínio de sol e baixa umidade relativa do ar nas horas mais quentes.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mostra, nas imagens de satélite, formações de nuvens espaças concentradas sobre o litoral leste do Nordeste, o que reforça a chance de precipitação passageira e leve entre a manhã e o início da tarde.
Temperaturas nesta quarta (12)
Em Recife, a mínima é de 23 °C e a máxima chega a 30 °C, com umidade variando entre 80% e 40%. Vitória de Santo Antão deve registrar 21 °C a 30 °C, enquanto Carpina apresenta variação de 22 °C a 31 °C, com céu parcialmente nublado.
No Agreste, Caruaru tem previsão de 17 °C a 32 °C, e o tempo permanece firme. Já no Sertão, o calor predomina: Serra Talhada marca 18 °C a 35 °C, e Petrolina, 20 °C a 35 °C, com sol intenso e baixa umidade.