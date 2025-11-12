fechar
Pernambuco | Notícia

Previsão do tempo: Quarta-feira (12) será de tempo abafado e possibilidade de chuva fraca da Zona da Mata até o litoral pernambucano

Segundo a Apac e o Inmet, o interior permanece seco, enquanto o Litoral e a Zona da Mata podem ter precipitação leve ao longo do dia

Por JC Publicado em 12/11/2025 às 6:59
Parque das Esculturas em dia de sol
Parque das Esculturas em dia de sol - Tião Siqueira

Clique aqui e escute a matéria

A quarta-feira (12) será marcada por sol entre nuvens e pancadas de chuva fraca em áreas da Região Metropolitana, Mata Norte e Mata Sul, de acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).

No Agreste e no Sertão, o tempo continua seco e estável, com predomínio de sol e baixa umidade relativa do ar nas horas mais quentes.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mostra, nas imagens de satélite, formações de nuvens espaças concentradas sobre o litoral leste do Nordeste, o que reforça a chance de precipitação passageira e leve entre a manhã e o início da tarde.

Leia Também

Temperaturas nesta quarta (12)

Em Recife, a mínima é de 23 °C e a máxima chega a 30 °C, com umidade variando entre 80% e 40%. Vitória de Santo Antão deve registrar 21 °C a 30 °C, enquanto Carpina apresenta variação de 22 °C a 31 °C, com céu parcialmente nublado.

No Agreste, Caruaru tem previsão de 17 °C a 32 °C, e o tempo permanece firme. Já no Sertão, o calor predomina: Serra Talhada marca 18 °C a 35 °C, e Petrolina, 20 °C a 35 °C, com sol intenso e baixa umidade.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Previsão do tempo: Terça-feira (11) terá variação de nuvens e pancadas isoladas na faixa litorânea de Pernambuco
METEOROLOGIA

Previsão do tempo: Terça-feira (11) terá variação de nuvens e pancadas isoladas na faixa litorânea de Pernambuco
Editorial JC: Entre o plano e a realidade
ORÇAMENTO PÚBLICO

Editorial JC: Entre o plano e a realidade

Compartilhe

Tags