Protesto e invasão deixam segurança ferido e levam tensão à COP30
Um grupo de dezenas de manifestantes tentou invadir a Blue Zone, passando pelas portas do pavilhão, rumo ao espaço de conferências da COP
Um protesto realizado no início da noite desta terça-feira (11), o segundo dia da COP30, resultou em confrontos com a segurança, deixando um segurança ferido e bloqueando temporariamente a saída de participantes credenciados da chamada "Blue Zone", a área restrita que concentra as negociações da Conferência do Clima.
O incidente ocorreu por volta das 19h20, logo após a entrevista coletiva de balanço do dia. Um grupo de dezenas de manifestantes tentou invadir a Blue Zone, passando pelas portas do pavilhão em uma tentativa de avançar rumo aos espaços de discussão da conferência. Eles foram impedidos e entraram em confronto com os seguranças da COP.
Tentativa de invasão e confronto
Vídeos do protesto mostram que a tentativa de invasão começou com a aproximação de um grupo que utilizava trajes indígenas. Eles conseguiram passar pelos portões da entrada principal e pela área de máquinas de raio-x, espalhando-se pelo saguão próximo ao credenciamento.
Na sequência, outros manifestantes carregando bandeiras de coletivos estudantis e faixas de protesto contra a exploração de petróleo juntaram-se ao grupo, sendo contidos pelos seguranças da ONU.
Após a confusão e um bloqueio interno, os manifestantes foram retirados do espaço, e a saída dos participantes credenciados foi liberada. A Polícia Militar reforçou a segurança no local. Não há informações de detidos.
O secretário extraordinário da COP30, Valter Correia, comentou o incidente, afirmando que a organização está seguindo os protocolos. "A ONU tem todos os seus protocolos de segurança. (...) Nós fazemos os pactos pacíficos de convivência com os movimentos e eles [segurança da ONU] estão aqui para garantir a segurança", disse.
Após a confusão, autoridades federais e da ONU se reuniram para discutir o ocorrido. A entrada de trabalhadores noturnos no pavilhão teve que ser adiada.
Marcha Global nega relação
A tentativa de invasão ocorreu após o encerramento da Marcha Global Saúde e Clima, que levou cerca de 3 mil pessoas ao parque onde a COP é realizada.
A organização da Marcha informou em nota que não tem qualquer relação com o episódio de confronto ocorrido na entrada da Zona Azul. A caminhada reuniu médicos, enfermeiros, estudantes, lideranças indígenas e representantes de movimentos sociais para pedir políticas de saúde pública relacionadas ao clima.
