Parque do Cordeiro recebe Exposição Nordestina de Animais e Produtos Derivados a partir desta sexta-feira (7)

82ª edição do evento traz mais de 3 mil animais, shows, concursos e atividades para toda a família; programação segue até o dia 16 de novembro

A maior feira de agropecuária do Norte e Nordeste retorna ao Parque de Exposições do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife, na próxima sexta-feira (7). A 82ª Exposição Nordestina de Animais e Produtos Derivados deve atrair cerca de 200 mil visitantes até o dia 16 de novembro.

Exposições e concursos

O evento contará com mais de 3 mil animais, incluindo bovinos, caprinos, ovinos, equinos, suínos, peixes, coelhos, aves e espécies silvestres, além de leilões e julgamentos nacionais de diferentes raças, com participação de animais de todos os estados da região Nordeste.

Além disso, o evento será palco de concursos especiais, como o Leiteiro de Gir Leiteiro, com ordenhas programadas ao longo da semana, e julgamentos que destacam a qualidade genética de cada espécie.

A iniciativa permite que criadores apresentem seus animais, promovendo troca de experiências, atualização técnica e valorização da pecuária e avicultura regionais, consolidando Pernambuco como referência no setor agropecuário. Os julgamentos incluem:

Equinos Raça Campolina: 7 a 9/11

Caprinos: 10 a 14/11

Bovinos Raça Sindi: 11/11 (manhã e tarde)

Bovinos Raça Nelore: 12/11 (manhã)

Machos Gir Leiteiro: 12/11 (manhã)

Bezerras e fêmeas jovens até a Melhor Novilha Gir Leiteiro: 13/11 (manhã)

Ovinos: 13 a 16/11

Progênie de Pai, Progênie de Mãe, Conjunto Família, Vacas em Lactação Gir Leiteiro: 14/11 (manhã)

O desfile oficial de encerramento será no dia 16 de novembro, às 16h. Já o Concurso Leiteiro de Gir Leiteiro será realizado de 8 a 11/11.

Impacto econômico

O evento movimenta cerca de R$ 40 milhões em negócios e reúne mais de 200 expositores de produtos e serviços. Além disso, aproximadamente 3 mil empregos diretos e indiretos são gerados durante a exposição.

Pernambuco é um dos estados mais bem ranqueados do país no setor agropecuário, com destaque na produção de genética para equinos, bovinos, caprinos e ovinos.

Entretenimento e atrações culturais

Além do setor agropecuário, a programação prevê parque de diversões interno e shows culturais para crianças e adultos. Entre as apresentações confirmadas estão Kelvis Duran, Banda Metade e Conde Só Brega.

O evento também terá shows diários de pé de serra, pré-de-brega e música infantil, garantindo opções de lazer para toda a família. Veja a programação completa de shows:

Sexta-feira (07)

18h-19h30: Pé de Serra



19h30-21h: Chama do Brega



21h30-23h: Preto Joya

Sábado (08)

16h-18h: Show Infantil

18h-19h30: Pé de Serra



19h30-21h30: Banda Toda Boa



21h30-23h30: Capital do Sol



23h30-01h30: Eduarda Alves

Domingo (09)

16h-18h: Show Infantil



18h-20h: Pé de Serra



20h-22h: Feijão com Arroz

Sexta-feira (14)

18h-19h30: Pé de Serra



19h30-21h30: Kelvis Duran



21h30-23h30: Netinho Xote 10



23h30-01h30: Banda Metade

Sábado (15)

16h-18h: Show Infantil



18h-19h30: Pé de Serra



19h30-21h30: Valquíria Santana



21h30-23h30: Matheus Vini



23h30-01h30: Conde Só Brega

Domingo (16)

16h-18h: Show Infantil



18h-20h: Marcílio Monthier



20h-21h30: Pé de Serra

82ª Exposição Nordestina de Animais e Produtos Derivados

Quando: de 7 a 16 de novembro de 2025

de 7 a 16 de novembro de 2025 Onde: Parque de Exposições do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife-PE.

Parque de Exposições do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife-PE. Horário: 9h-22h (seg a qua) e 9h-1h (qui a dom).

9h-22h (seg a qua) e 9h-1h (qui a dom). Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia) de segunda a quarta-feira e R$ 12 (inteira) e R$ 6 (meia) de quinta-feira a domingo.

