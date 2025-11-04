fechar
Economia | Notícia

GAC-PE traz uma ampla variedade de produtos para o Quiosque Solidário do RioMar Recife em novembro

Produtos do GAC-PE expostos no Quiosque Solidário do RioMar tem renda revertida para o apoio a crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer

Por JC Publicado em 04/11/2025 às 15:21
Montado no Piso L1 do RioMar Recife, o quiosque do GAC-PE combina solidariedade e criatividade em produtos feitos por mãos voluntárias
Montado no Piso L1 do RioMar Recife, o quiosque do GAC-PE combina solidariedade e criatividade em produtos feitos por mãos voluntárias - Luciana Morosini/Divulgação

O Grupo de Ajuda à Criança Carente com Câncer de Pernambuco (GAC-PE) ocupa o Quiosque Solidário do RioMar Recife em novembro. Durante todo o mês, o espaço oferta oportunidades de compras que terão o valor arrecadado revertido para a instituição, com produtos a partir de R$ 5. O Quiosque Solidário, em parceria com o Instituto JCPM de Compromisso Social, fica localizado no Piso L1, em frente da loja O Boticário.

No local é possível comprar produtos artesanais e outros produzidos pelos voluntários do GAC-PE, além de itens de decoração, artigos do lar, necessaires, macramês, bonecas, copos térmicos, chaveiros, laços, entre outros produtos.

O GAC-PE é um grupo focado na prestação de assistência social humanizada às crianças, adolescentes e jovens com câncer em tratamento no Centro de OncoHematologia Pediátrica (CEONHPE) do Hospital Universitário Oswaldo Cruz (HUOC).

Luciana Morosini/Divulgação
Suportes de macramê para vasos estão entre as peças artesanais vendidas pelo GAC-PE, com renda revertida para o tratamento de crianças com câncer - Luciana Morosini/Divulgação

Sobre o Quiosque Solidário

O Quiosque Solidário é uma iniciativa de estímulo à geração de renda através da venda de artigos personalizados e artesanatos produzidos por voluntários e pessoas atendidas por instituições filantrópicas reconhecidas pela atuação em causas como acolhimento de crianças, tratamento de câncer, pessoas em situação de rua, mães de crianças com doenças raras, entre outras. Com curadoria do Instituto JCPM de Compromisso Social, a cada mês uma entidade diferente ocupa o espaço colaborativo.

