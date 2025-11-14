Previsão do tempo: Veja como fica o clima em Pernambuco no fim de semana (14 a 16/11)
Fim de semana será marcado por sol, baixa umidade no Sertão e pouca variação de chuva, com leve instabilidade apenas na sexta. Confira
A sexta-feira (14) começa com chuva fraca entre a Mata Norte, Região Metropolitana do Recife e Mata Sul, segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac). No Agreste e no Sertão, o dia se mantém seco.
O Sertão segue como área mais quente, com máximas que chegam a 36 °C em Serra Talhada e 35 °C em Petrolina, enquanto a umidade cai para valores entre 10% e 20%, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
No Agreste, áreas como Caruaru registram mínimas próximas de 17 °C e máximas de 31 °C. No Recife, os termômetros variam entre 24 °C e 29 °C, com sensação de abafamento e umidade acima de 90% no início da manhã.
Como fica o tempo no fim de semana
A partir de sábado (15), o estado entra em um período de estabilidade, com predomínio de sol e ausência de chuva em todas as regiões. O domingo (16) repete o cenário, com tempo firme e temperaturas elevadas.
As condições favorecem maior sensação de mormaço no litoral e índices críticos de umidade no Sertão, especialmente no período da tarde.
Tábua de marés
A Apac sugere que a maré terá variações moderadas ao longo do fim de semana. No sábado (15), a preamar ocorre às 00h44, com 1,98 m, e novamente às 13h08, com 1,90 m.
As baixamares ficam em 07h06 (0,57 m) e 19h21 (0,60 m). No domingo (16), as maiores elevações estão previstas para 01h19 (2,04 m) e 13h44 (2,00 m), enquanto as baixamares ficam em 07h44 (0,53 m) e 19h57 (0,50 m).
Dicas de banho:
- Evite áreas de arrecifes e trechos com correnteza forte próximo ao pico da preamar;
- Pelo horário, as marés mais altas coincidem com a madrugada e o início da tarde;
- Para banho mais tranquilo, prefira horários próximos às baixamares pela manhã e início da noite.
