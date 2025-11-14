Previsão do tempo: Veja como fica o clima em Pernambuco no fim de semana (14 a 16/11)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Fim de semana será marcado por sol, baixa umidade no Sertão e pouca variação de chuva, com leve instabilidade apenas na sexta. Confira

Clique aqui e escute a matéria

A sexta-feira (14) começa com chuva fraca entre a Mata Norte, Região Metropolitana do Recife e Mata Sul, segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac). No Agreste e no Sertão, o dia se mantém seco.

O Sertão segue como área mais quente, com máximas que chegam a 36 °C em Serra Talhada e 35 °C em Petrolina, enquanto a umidade cai para valores entre 10% e 20%, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

No Agreste, áreas como Caruaru registram mínimas próximas de 17 °C e máximas de 31 °C. No Recife, os termômetros variam entre 24 °C e 29 °C, com sensação de abafamento e umidade acima de 90% no início da manhã.

Como fica o tempo no fim de semana

A partir de sábado (15), o estado entra em um período de estabilidade, com predomínio de sol e ausência de chuva em todas as regiões. O domingo (16) repete o cenário, com tempo firme e temperaturas elevadas.

As condições favorecem maior sensação de mormaço no litoral e índices críticos de umidade no Sertão, especialmente no período da tarde.

Tábua de marés

A Apac sugere que a maré terá variações moderadas ao longo do fim de semana. No sábado (15), a preamar ocorre às 00h44, com 1,98 m, e novamente às 13h08, com 1,90 m.

As baixamares ficam em 07h06 (0,57 m) e 19h21 (0,60 m). No domingo (16), as maiores elevações estão previstas para 01h19 (2,04 m) e 13h44 (2,00 m), enquanto as baixamares ficam em 07h44 (0,53 m) e 19h57 (0,50 m).

Dicas de banho:

Evite áreas de arrecifes e trechos com correnteza forte próximo ao pico da preamar;

Pelo horário, as marés mais altas coincidem com a madrugada e o início da tarde;

Para banho mais tranquilo, prefira horários próximos às baixamares pela manhã e início da noite.

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp





#im #ll #ss #jornaldocommercio" />