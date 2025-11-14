fechar
Pernambuco | Notícia

Previsão do tempo: Veja como fica o clima em Pernambuco no fim de semana (14 a 16/11)

Fim de semana será marcado por sol, baixa umidade no Sertão e pouca variação de chuva, com leve instabilidade apenas na sexta. Confira

Por JC Publicado em 14/11/2025 às 7:02
Bairro do Recife em dia de sol
Bairro do Recife em dia de sol - Tião Siqueira

A sexta-feira (14) começa com chuva fraca entre a Mata Norte, Região Metropolitana do Recife e Mata Sul, segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac). No Agreste e no Sertão, o dia se mantém seco. 

O Sertão segue como área mais quente, com máximas que chegam a 36 °C em Serra Talhada e 35 °C em Petrolina, enquanto a umidade cai para valores entre 10% e 20%, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

No Agreste, áreas como Caruaru registram mínimas próximas de 17 °C e máximas de 31 °C. No Recife, os termômetros variam entre 24 °C e 29 °C, com sensação de abafamento e umidade acima de 90% no início da manhã.

Leia Também

Como fica o tempo no fim de semana

A partir de sábado (15), o estado entra em um período de estabilidade, com predomínio de sol e ausência de chuva em todas as regiões. O domingo (16) repete o cenário, com tempo firme e temperaturas elevadas.

As condições favorecem maior sensação de mormaço no litoral e índices críticos de umidade no Sertão, especialmente no período da tarde.

Tábua de marés 

A Apac sugere que a maré terá variações moderadas ao longo do fim de semana. No sábado (15), a preamar ocorre às 00h44, com 1,98 m, e novamente às 13h08, com 1,90 m.

As baixamares ficam em 07h06 (0,57 m) e 19h21 (0,60 m). No domingo (16), as maiores elevações estão previstas para 01h19 (2,04 m) e 13h44 (2,00 m), enquanto as baixamares ficam em 07h44 (0,53 m) e 19h57 (0,50 m).

Dicas de banho:

  • Evite áreas de arrecifes e trechos com correnteza forte próximo ao pico da preamar;
  • Pelo horário, as marés mais altas coincidem com a madrugada e o início da tarde;
  • Para banho mais tranquilo, prefira horários próximos às baixamares pela manhã e início da noite.

Previsão do tempo: Temperaturas sobem no interior e litoral tem chuva passageira nesta quinta (13), aponta previsão
