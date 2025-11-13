fechar
Pernambuco | Notícia

Escritório de advocacia anuncia vagas em Pernambuco, Paraíba e Bahia para atender crescimento do mercado

Com a abertura de 55 novas vagas, serão contratados advogados, além de estagiários e profissionais para funções administrativas

Por Aisha Vitória Publicado em 13/11/2025 às 14:59
Com a abertura de 55 novas vagas, serão contratados advogados, além de estagiários e profissionais para funções administrativas
Com a abertura de 55 novas vagas, serão contratados advogados, além de estagiários e profissionais para funções administrativas - Divulgação/QCA

Clique aqui e escute a matéria

Com o aumento da demanda no setor corporativo, o Queiroz Cavalcanti Advocacia (QCA) anunciou a abertura de 55 novas vagas distribuídas entre Recife (PE), João Pessoa (PB) e Salvador (BA).

As oportunidades contemplam advogados, estagiários e profissionais de áreas administrativas, incluindo pessoas com deficiência.

As contratações fazem parte de uma estratégia de expansão voltada à integração entre gestão, inovação e desenvolvimento de talentos.

Programas de capacitação

Segundo a sócia-diretora da QCA, Manuela Moura, os novos contratados terão acesso a programas estruturados de capacitação e ao uso de tecnologias aplicadas à rotina jurídica.

“Dessa forma, estimulamos tanto o crescimento profissional quanto a entrega de resultados mais consistentes aos clientes, em uma visão 360º do negócio”, avalia.

A medida acompanha um movimento mais amplo no mercado, que tem buscado soluções jurídicas alinhadas às estratégias de negócio.

A advocacia corporativa vem se consolidando como parceira das empresas, não só na resolução de litígios, mas também na prevenção de riscos e na construção de soluções que agreguem valor às operações.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Sobre a Queiroz Cavalcanti Advocacia

O escritório, com 27 anos de atuação e presença nacional, conta hoje com mais de 1.100 profissionais em diversas áreas do Direito e mantém filiais em diferentes estados do país.

As inscrições podem ser feitas pela plataforma de recrutamento da Gupy.

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp


#im #ll #ss #jornaldocommercio" />

Leia também

Previsão do tempo: Temperaturas sobem no interior e litoral tem chuva passageira nesta quinta (13), aponta previsão
METEOROLOGIA

Previsão do tempo: Temperaturas sobem no interior e litoral tem chuva passageira nesta quinta (13), aponta previsão
Falta de chuvas compromete abastecimento no Agreste; duas cidades terão água 5 dias por mês
CRISE HÍDRICA

Falta de chuvas compromete abastecimento no Agreste; duas cidades terão água 5 dias por mês

Compartilhe

Tags