Escritório de advocacia anuncia vagas em Pernambuco, Paraíba e Bahia para atender crescimento do mercado
Com a abertura de 55 novas vagas, serão contratados advogados, além de estagiários e profissionais para funções administrativas
Clique aqui e escute a matéria
Com o aumento da demanda no setor corporativo, o Queiroz Cavalcanti Advocacia (QCA) anunciou a abertura de 55 novas vagas distribuídas entre Recife (PE), João Pessoa (PB) e Salvador (BA).
As oportunidades contemplam advogados, estagiários e profissionais de áreas administrativas, incluindo pessoas com deficiência.
As contratações fazem parte de uma estratégia de expansão voltada à integração entre gestão, inovação e desenvolvimento de talentos.
Programas de capacitação
Segundo a sócia-diretora da QCA, Manuela Moura, os novos contratados terão acesso a programas estruturados de capacitação e ao uso de tecnologias aplicadas à rotina jurídica.
“Dessa forma, estimulamos tanto o crescimento profissional quanto a entrega de resultados mais consistentes aos clientes, em uma visão 360º do negócio”, avalia.
A medida acompanha um movimento mais amplo no mercado, que tem buscado soluções jurídicas alinhadas às estratégias de negócio.
A advocacia corporativa vem se consolidando como parceira das empresas, não só na resolução de litígios, mas também na prevenção de riscos e na construção de soluções que agreguem valor às operações.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Sobre a Queiroz Cavalcanti Advocacia
O escritório, com 27 anos de atuação e presença nacional, conta hoje com mais de 1.100 profissionais em diversas áreas do Direito e mantém filiais em diferentes estados do país.
As inscrições podem ser feitas pela plataforma de recrutamento da Gupy.
Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp
#im #ll #ss #jornaldocommercio" />