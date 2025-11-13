Escritório de advocacia anuncia vagas em Pernambuco, Paraíba e Bahia para atender crescimento do mercado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com a abertura de 55 novas vagas, serão contratados advogados, além de estagiários e profissionais para funções administrativas

Com o aumento da demanda no setor corporativo, o Queiroz Cavalcanti Advocacia (QCA) anunciou a abertura de 55 novas vagas distribuídas entre Recife (PE), João Pessoa (PB) e Salvador (BA).

As oportunidades contemplam advogados, estagiários e profissionais de áreas administrativas, incluindo pessoas com deficiência.

As contratações fazem parte de uma estratégia de expansão voltada à integração entre gestão, inovação e desenvolvimento de talentos.

Programas de capacitação

Segundo a sócia-diretora da QCA, Manuela Moura, os novos contratados terão acesso a programas estruturados de capacitação e ao uso de tecnologias aplicadas à rotina jurídica.

“Dessa forma, estimulamos tanto o crescimento profissional quanto a entrega de resultados mais consistentes aos clientes, em uma visão 360º do negócio”, avalia.

A medida acompanha um movimento mais amplo no mercado, que tem buscado soluções jurídicas alinhadas às estratégias de negócio.

A advocacia corporativa vem se consolidando como parceira das empresas, não só na resolução de litígios, mas também na prevenção de riscos e na construção de soluções que agreguem valor às operações.

Sobre a Queiroz Cavalcanti Advocacia

O escritório, com 27 anos de atuação e presença nacional, conta hoje com mais de 1.100 profissionais em diversas áreas do Direito e mantém filiais em diferentes estados do país.

As inscrições podem ser feitas pela plataforma de recrutamento da Gupy.



