Previsão do tempo: Temperaturas sobem no interior e litoral tem chuva passageira nesta quinta (13), aponta previsão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Temperaturas variam de 17 °C a 36 °C no estado; Sertão tem alerta de baixa umidade, enquanto o litoral deve ter chuva passageira

Clique aqui e escute a matéria

A quinta-feira (13) será marcada por tempo abafado e possibilidade de chuva fraca a moderada entre a Zona da Mata, Região Metropolitana e Litoral Sul, segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).

A tendência é que as precipitações ocorram principalmente nas primeiras horas do dia e voltem de forma isolada no fim da tarde. Já o Agreste deve ter apenas chuvas pontuais, enquanto o Sertão segue com tempo seco e forte calor.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de “perigo potencial” por baixa umidade para o Sertão e o Sertão do São Francisco, com índices podendo cair abaixo de 20%; nível que aumenta o risco de incêndios florestais e desconforto térmico.

Câmara dos EUA aprova fim do ‘shutdown’ mais longo da história

Assembleia Legislativa aprova Projeto de Lei que busca reduzir a violência nos jogos de futebol em Pernambuco Leia Também

Temperaturas nesta quinta (13)

Em Recife, a mínima é de 24 °C e a máxima chega a 29 °C, com umidade variando entre 85% e 40%.

Na Mata Norte, Carpina deve registrar 21 °C a 32 °C, enquanto Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata Sul, varia de 20 °C a 32 °C.

Em Caruaru, no Agreste, os termômetros ficam entre 17 °C e 33 °C, com sol predominante e baixa chance de chuva. No Sertão, o calor aumenta: Serra Talhada pode atingir 36 °C, e Petrolina, 35 °C, ambas sob alerta de baixa umidade.

Saiba como acessar o JC Premium