Pernambuco | Notícia

Previsão do tempo: Temperaturas sobem no interior e litoral tem chuva passageira nesta quinta (13), aponta previsão

Temperaturas variam de 17 °C a 36 °C no estado; Sertão tem alerta de baixa umidade, enquanto o litoral deve ter chuva passageira

Por JC Publicado em 13/11/2025 às 6:59
Chuva isolada volta a aparecer no litoral de Pernambuco nesta quinta (13)
Chuva isolada volta a aparecer no litoral de Pernambuco nesta quinta (13) - TIÃO SIQUEIRA/JC IMAGEM

A quinta-feira (13) será marcada por tempo abafado e possibilidade de chuva fraca a moderada entre a Zona da Mata, Região Metropolitana e Litoral Sul, segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).

A tendência é que as precipitações ocorram principalmente nas primeiras horas do dia e voltem de forma isolada no fim da tarde. Já o Agreste deve ter apenas chuvas pontuais, enquanto o Sertão segue com tempo seco e forte calor.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de “perigo potencial” por baixa umidade para o Sertão e o Sertão do São Francisco, com índices podendo cair abaixo de 20%; nível que aumenta o risco de incêndios florestais e desconforto térmico.

Temperaturas nesta quinta (13)

Em Recife, a mínima é de 24 °C e a máxima chega a 29 °C, com umidade variando entre 85% e 40%.
Na Mata Norte, Carpina deve registrar 21 °C a 32 °C, enquanto Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata Sul, varia de 20 °C a 32 °C.

Em Caruaru, no Agreste, os termômetros ficam entre 17 °C e 33 °C, com sol predominante e baixa chance de chuva. No Sertão, o calor aumenta: Serra Talhada pode atingir 36 °C, e Petrolina, 35 °C, ambas sob alerta de baixa umidade.

