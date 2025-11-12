Câmara dos EUA aprova fim do ‘shutdown’ mais longo da história
O caos nos aeroportos se tornou o foco principal da batalha política pelo orçamento, com cada partido tentando culpar o outro pelos transtornos
Clique aqui e escute a matéria
A Câmara dos Estados Unidos aprovou nesta quarta-feira (12) o fim do ‘shutdown’ mais longo da história do país. O presidente Donald Trump ainda precisa sancionar para o shutdown acabar.
O caos nos aeroportos se tornou o foco principal da batalha política pelo orçamento, com cada partido tentando culpar o outro pelos transtornos que afetam os passageiros em todo o país.
BLOQUEIO ORÇAMENTÁRIO
O bloqueio orçamentário também afetou o programa federal de assistência alimentar, que apoia mensalmente 42 milhões de americanos (um em cada oito).
Uma paralisação ainda mais prolongada poderia agravar a situação, com a aproximação do feriado de Ação de Graças no fim do mês. O período também marca o início da temporada de compras de fim de ano, fundamental para o varejo americano.
O texto recebeu 222 votos a favor e 209 contra. Seis democratas apoiaram a proposta, enquanto dois republicanos votaram contra. O principal ponto de desacordo entre republicanos e democratas foi o financiamento da Lei de Acesso à Saúde (Affordable Care Act), aprovada durante o governo Barack Obama.