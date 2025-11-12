fechar
Mundo | Notícia

Câmara dos EUA aprova fim do ‘shutdown’ mais longo da história

O caos nos aeroportos se tornou o foco principal da batalha política pelo orçamento, com cada partido tentando culpar o outro pelos transtornos

Por Estadão Conteúdo Publicado em 12/11/2025 às 22:54
O texto recebeu 222 votos a favor e 209 contra. Seis democratas apoiaram a proposta, enquanto dois republicanos votaram contra
O texto recebeu 222 votos a favor e 209 contra. Seis democratas apoiaram a proposta, enquanto dois republicanos votaram contra - REPRODUÇÃO

Clique aqui e escute a matéria

A Câmara dos Estados Unidos aprovou nesta quarta-feira (12) o fim do ‘shutdown’ mais longo da história do país. O presidente Donald Trump ainda precisa sancionar para o shutdown acabar.

O caos nos aeroportos se tornou o foco principal da batalha política pelo orçamento, com cada partido tentando culpar o outro pelos transtornos que afetam os passageiros em todo o país.

BLOQUEIO ORÇAMENTÁRIO

O bloqueio orçamentário também afetou o programa federal de assistência alimentar, que apoia mensalmente 42 milhões de americanos (um em cada oito).

 

Uma paralisação ainda mais prolongada poderia agravar a situação, com a aproximação do feriado de Ação de Graças no fim do mês. O período também marca o início da temporada de compras de fim de ano, fundamental para o varejo americano.

O texto recebeu 222 votos a favor e 209 contra. Seis democratas apoiaram a proposta, enquanto dois republicanos votaram contra. O principal ponto de desacordo entre republicanos e democratas foi o financiamento da Lei de Acesso à Saúde (Affordable Care Act), aprovada durante o governo Barack Obama.

 

 
 

Leia também

'É claro que ele sabia das meninas': veja íntegra de e-mails de Jeffrey Epstein sobre Trump
PRESIDENTE DOS EUA

'É claro que ele sabia das meninas': veja íntegra de e-mails de Jeffrey Epstein sobre Trump
Porta-aviões gigante dos EUA se aproxima da Venezuela em meio a tensões ampliadas
AMÉRICA LATINA

Porta-aviões gigante dos EUA se aproxima da Venezuela em meio a tensões ampliadas

Compartilhe

Tags