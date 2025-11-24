Shopping ETC inaugura Natal com espetáculos inéditos e agenda gratuita
As atrações — todas iniciadas às 16h — incluem peças inéditas, releituras temáticas e encontros especiais com o Bom Velhinho
O Shopping ETC, nos Aflitos, abre sua programação oficial de Natal neste sábado (6) com a chegada do Papai Noel e uma série de apresentações gratuitas ao longo de dezembro.
As atrações — todas iniciadas às 16h — incluem peças inéditas, releituras temáticas e encontros especiais com o Bom Velhinho, consolidando o centro comercial como um dos pontos culturais da temporada.
Além da agenda natalina, o público poderá participar da promoção “Compre e Concorra”, que sorteará um iPhone 16e entre os clientes.
Promoção de Natal: compre e concorra a um iPhone 16e
Para estimular as compras de fim de ano, o ETC lança sua campanha promocional: a cada R$ 100 em compras, o cliente recebe um cupom para concorrer a um iPhone 16e.
A ação é válida de 1º a 24 de dezembro, com sorteio marcado para o dia 26. A campanha pretende movimentar o comércio e oferecer ao público a possibilidade de presentear e ainda disputar um dos celulares mais desejados do mercado.
Programação gratuita: espetáculos inéditos e encontros com o Papai Noel
Chegada do Papai Noel + Espetáculo Uma Menina Chamada Natal
Sábado (6), às 16h
A abertura terá a tradicional chegada do Papai Noel, seguida do espetáculo Uma Menina Chamada Natal.
A peça acompanha a trajetória de Naty, uma jovem sonhadora que se lança em uma aventura para ajudar o pai a encontrar a Vila dos Duendes e reacender a esperança no mundo.
Figurinos natalinos, paleta vibrante e mensagem de união marcam a encenação.
Encontro com o Bom Velhinho
Dias 12, 13, 19 e 20 — das 16h às 19h, no Piso G
O Papai Noel retorna ao ETC em quatro datas para receber famílias, tirar fotos e recolher as tradicionais cartinhas das crianças.
Espetáculo A Festa do Natal do Bobbie Goods
Sábado (13), às 16h
O segundo sábado da programação traz o universo colorido de Bobbie Goods para o palco.
Na montagem, personagens saem das ilustrações para celebrar o Natal em uma apresentação lúdica e interativa, marcada por imaginação e estética vibrante.
Releitura Natal da Disney
Sábado (20), às 16h
Encerrando o ciclo de apresentações, o ETC recebe a releitura do espetáculo Natal da Disney. Na história, Mickey e Minnie organizam uma grande festa no Reino Disney, reunindo princesas clássicas e personagens marcantes.
O espetáculo combina coreografias elaboradas, trilha sonora emocionante e um enredo que ganha tensão com a aparição de Malévola, antes de culminar em um final repleto de amizade e celebração.
Um Natal para toda a família
Segundo a administração do centro comercial, a decoração deste ano valoriza a figura tradicional do Papai Noel e cria um ambiente imersivo para os visitantes.
“Preparamos um Natal mágico para nossos clientes, com espetáculos que celebram a alegria e criam momentos inesquecíveis, onde as famílias podem viver toda a magia dessa época tão especial”, afirma Gildo Marcelino, coordenador de marketing do ETC.
