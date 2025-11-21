fechar
Péricles e Ferrugem escolhem Recife para a estreia da turnê "As Vozes"

O encontro será no Classic Hall, em Olinda, e marca o início de uma série de apresentações que vai rodar o país no próximo ano

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 21/11/2025 às 22:43
No dia 21 de março, Recife recebe a estreia da turnê “As Vozes”, projeto inédito que une Péricles e Ferrugem em uma celebração à música, à amizade e à união de gerações.

O encontro será no Classic Hall e marca o início de uma série de apresentações que vai rodar o país em 2026.

Um representa a trajetória. O outro, a renovação. Juntos, eles simbolizam a força do samba nas últimas décadas e prometem um espetáculo repleto de emoção, com grandes sucessos e músicas inéditas.

Com 40 anos de carreira, Péricles soma mais de 1,5 bilhão de visualizações no YouTube, 7,6 milhões de ouvintes mensais no Spotify e mais de 15 milhões de discos vendidos.

Ex-vocalista do Exaltasamba e vencedor do Grammy Latino em 2011, o artista segue solo desde 2012, em projetos marcantes como Pagode do Pericão e Céu Lilás.

Ferrugem, por sua vez, é o nome de maior destaque do pagode contemporâneo. São 9,4 bilhões de reproduções nas plataformas digitais e quase 10 milhões de ouvintes mensais no Spotify, com sucessos como É Natural, Pirata e Tesouro e Apaguei Pra Todos.

Com produção local da Festa Cheia Produções, a abertura das vendas acontece no dia 25 de novembro, pelo site e app Ticket360. Mais informações em @asvozes e @festacheia.

