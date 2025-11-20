Prêmio Pernambuco de Ouro celebra talentos e instituições que fazem a diferença

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Evento na Academia Pernambucana de Letras reconheceu instituições, personalidades e profissionais que impulsionam avanços em vários setores do Estado.

Clique aqui e escute a matéria

O Prêmio Pernambuco de Ouro reuniu, na noite desta quinta-feira (20), autoridades, representantes de diversos setores e nomes de destaque na Academia Pernambucana de Letras, no Recife.

A iniciativa, idealizada por Cristiano Carrilho, presidente da Academia Brasileira de Ciências Criminais (ABCCRIM), celebrou instituições, profissionais e personalidades que, ao longo do ano, contribuíram de maneira significativa para o desenvolvimento do Estado.

A premiação, concedida com base em uma pesquisa de opinião realizada entre peritos e auditores da ABCCRIM, contemplou diferentes áreas de atuação.

No Poder Legislativo, o deputado estadual Nino de Enoque foi um dos homenageados. No segmento de produção de eventos, foram reconhecidos nomes como Karlus Demetrius - referência em produção de eventos no estado, há quase 30 anos no mercado, e outros nomes como Leandro Rodriguez (Mark Promo Eventos), Odivane Maria Veiga Rêgo (ODI Eventos), a cônsulesa Renata Jardim (LOC Móveis Nordeste), além do cantor Dhmy Leon e das empresárias Eduarda Ferraz e Ivone Barreto.

Na área jurídica, receberam destaque o presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, Ricardo Paes Barreto, o Defensor Público-Geral Henrique Seixas, e advogados de diferentes especialidades, entre eles André Lucena, Alessandra Misturi, Manuela Varejão, Letícia Pimenta Nogueira, Márcia Santos de Oliveira, Fabíola Melo Miguelete e Noelma Costa, presidente da OAB Jaboatão–Moreno.

O jornal Diario de Pernambuco, que comemora 200 anos em 2025, foi homenageado na categoria Patrimônio Cultural. Os jornalistas Paula Lousada e Ricardo Dantas Barreto receberam a honraria em nome da instituição.

Destaques das categorias especiais

Poder Executivo 2025



Foram reconhecidos nomes como a prefeita de Olinda, Mirella Almeida; a vice-prefeita de Jaboatão dos Guararapes, Irmã Babate; o secretário de Cidadania e Cultura de Paz do Recife, Túlio Albuquerque Duarte Arruda; e o secretário executivo de Trabalho e Juventude de Jaboatão, Ginaldo José Trajano do Carmo.

Judiciário & Legislativo



Também foram homenageados o desembargador federal do Trabalho Milton Gouveia da Silva Filho e a juíza Roberta Araújo, do TRT-6.

Educação de Qualidade



Instituições como a AFYA Faculdade de Ciências Médicas, a Escola Técnica Gera Mais Cursos e o Instituto Dom Kúrios receberam reconhecimento. Educadores como Antônio Ferreira Rosa Júnior, Brenda Belo, Daniel Agra, Glória Tancredi e Maria Idalina Pontes Assunção também foram celebrados.

Sustentabilidade, Cultura de Paz e Trabalho Digno



Entre os homenageados estiveram o advogado Alexandre Luiz Machado, a advogada Ana Paula Francisca da Silva, o empreendedor social Alex Gomes, a gestora ambiental Ana Paula Valdez Barbosa, os mediadores Manuella Varejão e Paulo Varejão, além do restaurador Spinelli.

Direito Internacional, Bancário, Tributário, Condominal e Militar



As honrarias contemplaram ainda profissionais como Amanda Cavalcanti, Cristiane Coutinho Costa, José Mario Ramos Correia de Araújo, Luciana Neves Vidal, Sidney Corrêa de Araújo Filho e Túlio Vasconcelos.

Destaques Femininos e Gastronomia



Receberam reconhecimento a chef Christianne Barros, a empresária Dorinha Bolo de Rolo, além de profissionais como Iêda Vânia Tavares, Nina Quirino, Simone Andrade, Renata Câmara e a advogada Noelma Costa.

Saúde, Bem-Estar e Desenvolvimento Pessoal



Entre os premiados estiveram o estrategista político Alexandre Paes, a arquiteta de consciência e idealizadora do Movimento Mar da Consciência, Annah Freire, a psicóloga Catarine Hage, a dentista Cláudia Albuquerque, a médica Fernanda Freitas e a empresária Maria Patrícia (Liv Farma).

Ciências Criminais



Foram reconhecidos profissionais como o perito Elton Dantas da Costa, a perita Ana Cristina Souza e Silva, o perito José Vital Alves Cabral e o advogado criminalista José Ferreira de Farias Júnior.

Cerimônia e apresentação

O evento foi conduzido pela jornalista Eliana Victório, que também recebeu homenagem pelo trabalho desenvolvido na comunicação pernambucana.

A edição reforça a missão do Prêmio Pernambuco de Ouro: valorizar quem impulsiona avanços, promove impacto social e fortalece a imagem do Estado em diferentes áreas.