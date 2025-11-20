Prêmio Pernambuco de Ouro celebra talentos e instituições que fazem a diferença
Evento na Academia Pernambucana de Letras reconheceu instituições, personalidades e profissionais que impulsionam avanços em vários setores do Estado.
O Prêmio Pernambuco de Ouro reuniu, na noite desta quinta-feira (20), autoridades, representantes de diversos setores e nomes de destaque na Academia Pernambucana de Letras, no Recife.
A iniciativa, idealizada por Cristiano Carrilho, presidente da Academia Brasileira de Ciências Criminais (ABCCRIM), celebrou instituições, profissionais e personalidades que, ao longo do ano, contribuíram de maneira significativa para o desenvolvimento do Estado.
A premiação, concedida com base em uma pesquisa de opinião realizada entre peritos e auditores da ABCCRIM, contemplou diferentes áreas de atuação.
No Poder Legislativo, o deputado estadual Nino de Enoque foi um dos homenageados. No segmento de produção de eventos, foram reconhecidos nomes como Karlus Demetrius - referência em produção de eventos no estado, há quase 30 anos no mercado, e outros nomes como Leandro Rodriguez (Mark Promo Eventos), Odivane Maria Veiga Rêgo (ODI Eventos), a cônsulesa Renata Jardim (LOC Móveis Nordeste), além do cantor Dhmy Leon e das empresárias Eduarda Ferraz e Ivone Barreto.
Na área jurídica, receberam destaque o presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, Ricardo Paes Barreto, o Defensor Público-Geral Henrique Seixas, e advogados de diferentes especialidades, entre eles André Lucena, Alessandra Misturi, Manuela Varejão, Letícia Pimenta Nogueira, Márcia Santos de Oliveira, Fabíola Melo Miguelete e Noelma Costa, presidente da OAB Jaboatão–Moreno.
O jornal Diario de Pernambuco, que comemora 200 anos em 2025, foi homenageado na categoria Patrimônio Cultural. Os jornalistas Paula Lousada e Ricardo Dantas Barreto receberam a honraria em nome da instituição.
Destaques das categorias especiais
Poder Executivo 2025
Foram reconhecidos nomes como a prefeita de Olinda, Mirella Almeida; a vice-prefeita de Jaboatão dos Guararapes, Irmã Babate; o secretário de Cidadania e Cultura de Paz do Recife, Túlio Albuquerque Duarte Arruda; e o secretário executivo de Trabalho e Juventude de Jaboatão, Ginaldo José Trajano do Carmo.
Judiciário & Legislativo
Também foram homenageados o desembargador federal do Trabalho Milton Gouveia da Silva Filho e a juíza Roberta Araújo, do TRT-6.
Educação de Qualidade
Instituições como a AFYA Faculdade de Ciências Médicas, a Escola Técnica Gera Mais Cursos e o Instituto Dom Kúrios receberam reconhecimento. Educadores como Antônio Ferreira Rosa Júnior, Brenda Belo, Daniel Agra, Glória Tancredi e Maria Idalina Pontes Assunção também foram celebrados.
Sustentabilidade, Cultura de Paz e Trabalho Digno
Entre os homenageados estiveram o advogado Alexandre Luiz Machado, a advogada Ana Paula Francisca da Silva, o empreendedor social Alex Gomes, a gestora ambiental Ana Paula Valdez Barbosa, os mediadores Manuella Varejão e Paulo Varejão, além do restaurador Spinelli.
Direito Internacional, Bancário, Tributário, Condominal e Militar
As honrarias contemplaram ainda profissionais como Amanda Cavalcanti, Cristiane Coutinho Costa, José Mario Ramos Correia de Araújo, Luciana Neves Vidal, Sidney Corrêa de Araújo Filho e Túlio Vasconcelos.
Destaques Femininos e Gastronomia
Receberam reconhecimento a chef Christianne Barros, a empresária Dorinha Bolo de Rolo, além de profissionais como Iêda Vânia Tavares, Nina Quirino, Simone Andrade, Renata Câmara e a advogada Noelma Costa.
Saúde, Bem-Estar e Desenvolvimento Pessoal
Entre os premiados estiveram o estrategista político Alexandre Paes, a arquiteta de consciência e idealizadora do Movimento Mar da Consciência, Annah Freire, a psicóloga Catarine Hage, a dentista Cláudia Albuquerque, a médica Fernanda Freitas e a empresária Maria Patrícia (Liv Farma).
Ciências Criminais
Foram reconhecidos profissionais como o perito Elton Dantas da Costa, a perita Ana Cristina Souza e Silva, o perito José Vital Alves Cabral e o advogado criminalista José Ferreira de Farias Júnior.
Cerimônia e apresentação
O evento foi conduzido pela jornalista Eliana Victório, que também recebeu homenagem pelo trabalho desenvolvido na comunicação pernambucana.
A edição reforça a missão do Prêmio Pernambuco de Ouro: valorizar quem impulsiona avanços, promove impacto social e fortalece a imagem do Estado em diferentes áreas.