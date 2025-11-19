fechar
Pernambuco | Notícia

Três projetos de Pernambuco são selecionados para a fase nacional do Prêmio Finep de Educação

A ministra Luciana Santos anunciou um novo edital de subvenção de R$ 300 milhões para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste

Por Anaís Coelho Publicado em 19/11/2025 às 13:50
Imagens da premiação
Imagens da premiação - Divulgação

A Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), anunciou neste domingo (17) os vencedores da etapa Nordeste do Prêmio Finep de Inovação.

A premiação, que está de volta após 10 anos, selecionou oito projetos do Nordeste, sendo três de Pernambuco, dois de Alagoas, um da Bahia, um do Rio Grande do Norte e um da Paraíba. Os finalistas disputarão a etapa nacional em dezembro, no Palácio do Planalto.

O presidente da Finep, Luiz Antonio Elias, destacou o compromisso de democratizar o acesso à inovação.

“Esse prêmio representa o esforço que a Finep tem feito para estar presente em todas as regiões do país, reduzindo desigualdades, assimetrias históricas, e garantindo que a ciência e inovação chegue a cada recanto do território nacional.”

Editais

Durante a cerimônia, a ministra Luciana Santos anunciou um novo edital de subvenção de R$ 300 milhões para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

Segundo ela, os investimentos em inovação no Nordeste triplicaram entre 2023 e 2025, passando de R$ 323 milhões (2019-2022) para R$ 1 bilhão em recursos não reembolsáveis. O crédito para inovação também cresceu, chegando a R$ 1,4 bilhão.

“Há demanda, há ideias, vontade e capacidade de inovar, produção acadêmica reconhecida, empresas fortes e um governo federal comprometido com o Nordeste.”

 

Divulgação
Imagens da premiação - Divulgação

Vencedores da etapa Nordeste

  • Cadeias Agroindustriais Sustentáveis – SENAI-BA: desenvolvimento de carne bovina cultivada por bioimpressão 3D.
  • Complexo Econômico-Industrial da Saúde – UFRN: terapia antidepressiva baseada na molécula DMT.
  • Infraestrutura, Saneamento e Mobilidade Sustentáveis – Zuq (AL): gêmeo digital para otimizar entregas de última milha.
  • Transformação Digital da Indústria – Nuclearis (PE): plataforma de biobancos digitais com IA.
  • Bioeconomia e Transição Energética – Cril (PB): combustível sustentável derivado de resíduos como EVA e SBR.
  • Deep Tech – Yath/Falcão (AL): monitoramento agrícola com IA via drones e satélites.
  • Ambiente de Inovação – Porto Digital (PE): consolidação do Armazém da Criatividade, em Caruaru.
  • Infraestrutura de P&D em ICTs – UFPE: criação do Instituto de Tecnologias Quânticas, incluindo processador quântico fotônico.

