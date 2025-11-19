Três projetos de Pernambuco são selecionados para a fase nacional do Prêmio Finep de Educação
A Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), anunciou neste domingo (17) os vencedores da etapa Nordeste do Prêmio Finep de Inovação.
A premiação, que está de volta após 10 anos, selecionou oito projetos do Nordeste, sendo três de Pernambuco, dois de Alagoas, um da Bahia, um do Rio Grande do Norte e um da Paraíba. Os finalistas disputarão a etapa nacional em dezembro, no Palácio do Planalto.
O presidente da Finep, Luiz Antonio Elias, destacou o compromisso de democratizar o acesso à inovação.
“Esse prêmio representa o esforço que a Finep tem feito para estar presente em todas as regiões do país, reduzindo desigualdades, assimetrias históricas, e garantindo que a ciência e inovação chegue a cada recanto do território nacional.”
Editais
Durante a cerimônia, a ministra Luciana Santos anunciou um novo edital de subvenção de R$ 300 milhões para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
Segundo ela, os investimentos em inovação no Nordeste triplicaram entre 2023 e 2025, passando de R$ 323 milhões (2019-2022) para R$ 1 bilhão em recursos não reembolsáveis. O crédito para inovação também cresceu, chegando a R$ 1,4 bilhão.
“Há demanda, há ideias, vontade e capacidade de inovar, produção acadêmica reconhecida, empresas fortes e um governo federal comprometido com o Nordeste.”
Vencedores da etapa Nordeste
- Cadeias Agroindustriais Sustentáveis – SENAI-BA: desenvolvimento de carne bovina cultivada por bioimpressão 3D.
- Complexo Econômico-Industrial da Saúde – UFRN: terapia antidepressiva baseada na molécula DMT.
- Infraestrutura, Saneamento e Mobilidade Sustentáveis – Zuq (AL): gêmeo digital para otimizar entregas de última milha.
- Transformação Digital da Indústria – Nuclearis (PE): plataforma de biobancos digitais com IA.
- Bioeconomia e Transição Energética – Cril (PB): combustível sustentável derivado de resíduos como EVA e SBR.
- Deep Tech – Yath/Falcão (AL): monitoramento agrícola com IA via drones e satélites.
- Ambiente de Inovação – Porto Digital (PE): consolidação do Armazém da Criatividade, em Caruaru.
- Infraestrutura de P&D em ICTs – UFPE: criação do Instituto de Tecnologias Quânticas, incluindo processador quântico fotônico.