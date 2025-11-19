Recife sedia debate sobre resgate de brasileiros em Gaza com ex-embaixador do Brasil na Palestina e ministro da Defesa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Alessandro Candeas participará da solenidade na FDR e lançará o livro Peregrinação e Guerra – Anotações de um diplomata na Terra Santa

Clique aqui e escute a matéria

O diplomata Alessandro Candeas e o ministro da Defesa, José Mucio Monteiro, participam, na próxima segunda-feira (24), de um encontro na Faculdade de Direito do Recife (FDR) para relatar a operação de retirada de brasileiros da Faixa de Gaza, realizada em 2023. O evento, marcado para as 19h, será no Salão Nobre da instituição.

Organizado pelo professor da FDR e vice-presidente do Instituto dos Advogados de Pernambuco (IAP), Eric Castro e Silva, o debate ocorre em um contexto marcado pelo recente anúncio de cessar-fogo no Oriente Médio. A atividade reúne dois pernambucanos que tiveram papel na articulação diplomática e na coordenação logística do resgate.

Ex-embaixador do Brasil na Palestina durante resgate de brasileiros em Gaza, Alessandro Candeas - Divulgação

Alessandro Candeas, ex-embaixador do Brasil na Palestina e atualmente cônsul-geral em Lisboa, participará da solenidade e lançará o livro Peregrinação e Guerra – Anotações de um diplomata na Terra Santa, no qual relata sua atuação de quatro anos no território palestino e os bastidores da operação de repatriação. O diplomata estudou na FDR.

José Mucio Monteiro, ministro da Defesa do Brasil - Ministério da Defesa/Divulgação

José Mucio Monteiro tratará de sua participação na evacuação, incluindo o suporte do Ministério da Defesa e a disponibilização de aeronaves da Força Aérea Brasileira. O comandante da Aeronáutica, Marcelo Kanitz Damasceno, responsável pela logística que permitiu o retorno de mais de 1.500 pessoas ao Brasil, também estará presente.

Medalha

Durante o encontro, o Instituto dos Advogados de Pernambuco entregará uma medalha de reconhecimento a Candeas e a José Mucio Monteiro pela atuação no episódio. A cerimônia será conduzida pelo diretor da FDR, Torquato Castro Júnior, e pelo reitor da UFPE, Alfredo Gomes. A atividade integra a programação dos 200 anos da faculdade.

A FDR abrirá ainda a exposição “Tradição que Representa: Diplomatas da Faculdade de Direito do Recife”, no átrio da instituição. A mostra reúne nomes históricos ligados à diplomacia brasileira, entre eles o Barão do Rio Branco, Joaquim Nabuco, Epitácio Pessoa, Graça Aranha, Pontes de Miranda, Mário Gibson Barboza e Geraldo Holanda Cavalcanti.

