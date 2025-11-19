Recife sedia debate sobre resgate de brasileiros em Gaza com ex-embaixador do Brasil na Palestina e ministro da Defesa
Alessandro Candeas participará da solenidade na FDR e lançará o livro Peregrinação e Guerra – Anotações de um diplomata na Terra Santa
O diplomata Alessandro Candeas e o ministro da Defesa, José Mucio Monteiro, participam, na próxima segunda-feira (24), de um encontro na Faculdade de Direito do Recife (FDR) para relatar a operação de retirada de brasileiros da Faixa de Gaza, realizada em 2023. O evento, marcado para as 19h, será no Salão Nobre da instituição.
Organizado pelo professor da FDR e vice-presidente do Instituto dos Advogados de Pernambuco (IAP), Eric Castro e Silva, o debate ocorre em um contexto marcado pelo recente anúncio de cessar-fogo no Oriente Médio. A atividade reúne dois pernambucanos que tiveram papel na articulação diplomática e na coordenação logística do resgate.
Alessandro Candeas, ex-embaixador do Brasil na Palestina e atualmente cônsul-geral em Lisboa, participará da solenidade e lançará o livro Peregrinação e Guerra – Anotações de um diplomata na Terra Santa, no qual relata sua atuação de quatro anos no território palestino e os bastidores da operação de repatriação. O diplomata estudou na FDR.
José Mucio Monteiro tratará de sua participação na evacuação, incluindo o suporte do Ministério da Defesa e a disponibilização de aeronaves da Força Aérea Brasileira. O comandante da Aeronáutica, Marcelo Kanitz Damasceno, responsável pela logística que permitiu o retorno de mais de 1.500 pessoas ao Brasil, também estará presente.
Medalha
Durante o encontro, o Instituto dos Advogados de Pernambuco entregará uma medalha de reconhecimento a Candeas e a José Mucio Monteiro pela atuação no episódio. A cerimônia será conduzida pelo diretor da FDR, Torquato Castro Júnior, e pelo reitor da UFPE, Alfredo Gomes. A atividade integra a programação dos 200 anos da faculdade.
A FDR abrirá ainda a exposição “Tradição que Representa: Diplomatas da Faculdade de Direito do Recife”, no átrio da instituição. A mostra reúne nomes históricos ligados à diplomacia brasileira, entre eles o Barão do Rio Branco, Joaquim Nabuco, Epitácio Pessoa, Graça Aranha, Pontes de Miranda, Mário Gibson Barboza e Geraldo Holanda Cavalcanti.