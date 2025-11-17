fechar
Mundo | Notícia

ONU aprova plano dos EUA que autoriza força internacional de estabilização em Gaza

O embaixador dos EUA, Mike Waltz, chamou a resolução de "histórica e construtiva", dizendo que ela inicia um novo curso no Oriente Médio

Por Estadão Conteúdo Publicado em 17/11/2025 às 21:56
O Conselho de Segurança da ONU aprovou nesta segunda-feira, 17, um plano dos EUA para Gaza que autoriza uma força internacional de estabilização para fornecer segurança no território devastado e vislumbra um possível caminho futuro para um estado palestino independente.

A Rússia, que havia circulado uma resolução rival, absteve-se junto com a China na votação de 13-0.

A resolução endossa o plano de cessar-fogo de 20 pontos do presidente os EUA, Donald Trump, que prevê um Conselho de Paz a ser estabelecido como uma autoridade transitória que Trump lideraria. Também autoriza a força de estabilização e lhe dá um amplo mandato, incluindo supervisionar as fronteiras, fornecer segurança e desmilitarizar o território.

O embaixador dos EUA, Mike Waltz, chamou a resolução de "histórica e construtiva", dizendo que ela inicia um novo curso no Oriente Médio.

"A resolução de hoje representa outro passo significativo em direção a uma Gaza estável que poderá prosperar e a um ambiente que permitirá que Israel viva em segurança", afirmou ele, enfatizando que a resolução "é apenas o começo".

