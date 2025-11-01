Israel afirma que últimos restos mortais enviados de Gaza não são de reféns

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A ala armada do Hamas disse em um comunicado subsequente que havia oferecido entregar amostras na sexta-feira de corpos não identificados

Os restos mortais de três pessoas entregues pelo Hamas à Cruz Vermelha nesta semana não pertencem a nenhum dos reféns, afirmou Israel. Este é o mais recente revés que pode minar um cessar-fogo mediado pelos EUA na guerra entre Israel e o Hamas. Não está claro a quem pertenciam os restos mortais.

A ala armada do Hamas disse em um comunicado subsequente que havia oferecido entregar amostras na sexta-feira de corpos não identificados, mas que Israel se recusou a recebê-las e pediu os restos mortais para exame. "Entregamos os corpos para parar as alegações de Israel", dizia o comunicado.

DEVOLUÇÃO DOS RESTOS MORTAIS

Os restos mortais não identificados das três pessoas foram devolvidos no fim de sexta-feira, 31, e foram examinados durante a noite.

Um oficial militar alertou que, segundo a inteligência israelense, eles não pertenciam a nenhum dos reféns.

O oficial israelense falou sob condição de anonimato porque não estava autorizado a falar com a mídia.

O escritório do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu confirmou que os restos mortais não pertenciam a nenhum dos reféns, sem dar mais detalhes.

O processo de devolução dos corpos dos últimos 11 reféns restantes, conforme previsto no acordo de trégua, está progredindo lentamente, com militantes liberando apenas um ou dois corpos a cada poucos dias.