Netanyahu rompe cessar-fogo e ordena que exército realize ataques em Gaza

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sinalizou um rompimento do cessar-fogo com o Hamas e ordenou o exército a realizar ataques "poderosos" em Gaza, de acordo com anúncio publicado oficialmente nesta terça-feira (28).

Em outra nota do governo, Netanyahu classifica o novo retorno dos restos mortais do refém Ofir Tzarfati como uma "clara violação do acordo pela organização terrorista Hamas". O comunicado esclarece que Ofir foi recuperado parcialmente em uma operação militar cerca de dois anos atrás. O processo de identificação do corpo terminou hoje e a família foi notificada, diz a nota.

CESSAR-FOGO

Pelos termos do cessar-fogo mediado pelos EUA, o Hamas deveria devolver o mais rápido possível os corpos de reféns mortos durante a guerra na Faixa de Gaza. Segundo o comunicado, Netanyahu se reunirá com os chefes das instituições de segurança para discutir as medidas de Israel em resposta às violações.

Paralelamente, segundo informações do Times of Israel, a Administração Civil israelense emitiu ordens de demolição para 13 estruturas, incluindo 11 casas, no vilarejo palestino de Umm Al-Khair, na região das Colinas do Sul de Hebron, na Cisjordânia

"As cartas emitidas pela Administração Civil fazem parte de uma luta brutal e de longo prazo contra os moradores", disse a organização Peace Now.

