Raphael Guerra, colunista do JC, é destaque em duas categorias do Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Jornalista ficou em 2º e 3º lugar nas categorias texto/impresso e crônica, respectivamente. JC é o único veículo de Pernambuco entre os vencedores

Clique aqui e escute a matéria

O jornalista Raphael Guerra, titular da coluna Segurança, está entre os vencedores de duas categorias do 42º Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo. O Jornal do Commercio foi o único veículo de comunicação de Pernambuco na lista de vencedores da premiação nacional.

Com tema central, "O Passado que não Passa", o Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo recebeu 285 inscrições de trabalhos do Brasil e do Uruguai, disputando dez categorias.

Raphael Guerra ficou em 2º lugar na categoria Texto/Impresso, com a cobertura especial "Escândalo de corrupção no sistema prisional de Pernambuco".

Ao longo de quatro meses, o colunista detalhou as provas que levaram a Polícia Federal a realizar duas operações e prender servidores públicos acusados de participação em crimes no Presídio de Igarassu, o mais precário e superlotado do Estado.

"Além de reportagens exclusivas com detalhes do forte esquema de corrupção na unidade prisional, a cobertura especial do JC também discutiu o papel de todos os Poderes na construção de melhorias no sistema, como forma de acabar com os crimes nos presídios e garantir, de fato, a ressocialização dos reeducandos", pontuou Raphael.

Na categoria Crônica, Raphael Guerra ficou em 3º lugar com o trabalho "E se o tiro fosse no meu filho?". O texto, publicado em outubro deste ano, abordou uma operação policial que levou medo a moradores de uma comunidade em Olinda, no Grande Recife, e acabou em morte.

É o segundo ano seguido que Raphael é um dos vencedores dessa categoria. Em 2024, recebeu menção honrosa com o texto "Voz de uma mulher ecoou internacionalmente e transformou pior presídio do Brasil".

A cerimônia de premiação está marcada para 10 de dezembro, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.



O prêmio, um dos mais tradicionais do País, é promovido pelo Movimento de Justiça e Direitos Humanos (MJDH) e da Ordem dos Advogados do Brasil - RS (OAB/RS). A Regional Latino-Americana da União Internacional dos Trabalhadores da Alimentação (Rel UITA), a Associação dos Repórteres Fotográficos e Cinematográficos do Rio Grande do Sul (ARFOC-RS) e a Caixa de Assistência dos Advogados - RS (CAARS) também apoiam.

OUTROS PRÊMIOS

Com trabalhos jornalísticos ligados aos direitos humanos, Raphael Guerra também foi vencedor de outras duas premiações nacionais em 2025.

A cobertura especial sobre a Chacina de Camaragibe, intitulada "Tenentes-coronéis deram ordens para série de assassinatos", foi a grande vencedora da categoria Regional do 2º Prêmio Nacional de Jornalismo do Poder Judiciário, promovido pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Já a reportagem especial "Stalking: denúncias crescem no País e são alerta à saúde mental de autores e vítimas", publicada em 2 de agosto de 2024, ficou em 3º lugar na categoria Mídia do 5ª edição do Prêmio CNJ Juíza Viviane Vieira do Amaral, promovida pelo Conselho Nacional de Justiça.